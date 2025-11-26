China entra en la puja por nuevos puertos del Canal de Panamá pese a presiones de Trump

(FILES) This aerial view shows the Rodman port terminal, at the Pacific entrance of the Panama Canal in Panama City on October 6, 2025. The Panama Canal Authority announced plans on October 27, 2025, to build two ports by 2029 at a cost of 2.6 billion dollars, amid uncertainty over the future of Hong Kong-based concessionaire Hutchison Holdings. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP) Foto: AFP - MARTIN BERNETTI

Mientras el presidente Donald Trump insiste en que el Canal de Panamá está bajo influencia de Pekín, compañías chinas buscan quedarse con las obras de dos nuevos puertos en esta ruta clave del comercio marítimo mundial.

China participa en “igualdad de condiciones” en el proceso que adjudicará la construcción de esas dos terminales, confirmó este martes el administrador de la vía interoceánica, Ricaurte Vásquez, pese a las amenazas de Estados Unidos de retomar el control del canal.

“Tenemos que estar abiertos a la participación de todas las partes interesadas”, dijo el funcionario en declaraciones recogidas por AFP.

Vásquez subrayó que el proceso debe “hacerlo en la más amplia competencia” y señaló que todas las compañías tienen las mismas opciones.

El administrador evitó especular sobre una posible escalada de tensiones con Estados Unidos en caso de que las obras terminen en manos de firmas chinas. “Uno cruza el puente cuando llega al río, entonces vamos primero a ver cómo llegamos al río y después discutimos sobre esa materia”, respondió ante una pregunta de la AFP.

Trump asegura que el canal está bajo control de Pekín porque la compañía hongkonesa Hutchison Holdings opera los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico. En medio de esas presiones, la empresa accedió a vender ambas terminales a un conglomerado liderado por la estadounidense BlackRock, una operación que China observa con desconfianza, mientras sus empresas buscan hacerse con las nuevas obras portuarias.

Según anunció la administración del canal, el próximo lunes comenzará una serie de reuniones con diferentes consorcios como parte del proceso que llevará a licitar la construcción de los puertos de Corozal, en el Pacífico, y Telfers, en el Atlántico. Entre las empresas interesadas figuran las hongkonesas Cosco Shipping Ports y Orient Overseas Container Line (OOCL).

Las inversiones en el canal de Panamá

El canal prevé invertir unos 8.500 millones de dólares en la próxima década para ampliar su negocio. Además de los nuevos puertos, el proyecto incluye la construcción de un gasoducto y un nuevo embalse. La administración planea adjudicar las obras de las dos terminales en 2026 e iniciar operaciones en 2029.

También han mostrado interés compañías como la singapurense PSA International, la taiwanesa Evergreen, la alemana Hapag Lloyd, la danesa Maersk y la francesa CMA Terminals–CMA. Los cinco principales puertos de Panamá están próximos al canal y son operados por concesionarias de Estados Unidos, Taiwán, Hong Kong y Singapur.

El canal, de 80 kilómetros, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, mueve cerca del 5 % del comercio marítimo mundial. En 1977, Washington se comprometió a ceder el control de la ruta a Panamá, tras manejarla durante casi un siglo, y el traspaso se concretó el último día de 1999.

