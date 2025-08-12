Ofertas de empleo en Davivienda 2025: así puede aplicar a las vacantes disponibles

Imagen de referencia. Foto: Diario Siglo XXI

La “Casita Roja” tiene abiertas vacantes en todo el país para quienes deseen vincularse a su equipo, desde roles comerciales hasta programas de formación para aprendices y practicantes universitarios.

Quienes quieran explorar las vacantes disponibles en todos los departamentos pueden consultar el portal oficial de la entidad en Magneto365 (enlace aquí). Entre los perfiles que buscan actualmente destacan:

Vacante: Asesor Múltiple Davivienda

Funciones principales:

Atención integral en oficina en las áreas de caja e información.

Captación y colocación de productos bancarios.

Asesoría comercial a clientes y desarrollo de relaciones comerciales.

Manejo de efectivo y control de transacciones.

Requisitos:

Tecnólogo o estudiante desde quinto semestre en carreras administrativas, contables o financieras.

Experiencia mínima de un año como ejecutivo, asesor comercial o asesor integral en el sector financiero o real.

Vacante: Nativo Davivienda (Aprendiz SENA)

Rol orientado a guiar a los clientes hacia el uso del ecosistema digital y transaccional del banco.

Requisitos:

No haber firmado contrato de aprendizaje anteriormente.

No estar estudiando técnico o tecnólogo en el SENA.

Disponibilidad de horario.

Sin sanciones vigentes por parte del SENA.

Apoyo económico:

Etapa lectiva: $1.067.700

Etapa práctica: $1.423.500

Vacante: Practicante Universitario Davivienda

Oportunidad para estudiantes universitarios que deseen participar en proyectos de innovación, eficiencia y transformación digital dentro de la entidad.

Funciones:

Contribuir a resolver retos reales del banco.

Participar en iniciativas que mejoren procesos y fortalezcan el servicio al cliente.

📌 Claves para aplicar a las vacantes de Davivienda

Ingresar al portal oficial de empleos de Davivienda en Magneto365. Crear o actualizar su hoja de vida en la plataforma. Postularse a la vacante de interés y completar las pruebas o formularios solicitados.

Davivienda recibe postulaciones en todo el país y busca perfiles orientados al servicio, la innovación y el crecimiento profesional.

Un mercado laboral en movimiento

Tanto la banca como el sector público apuestan por captar y formar talento joven, en un contexto de desaceleración económica y necesidad de dinamizar la ocupación.

