La empresa de IA Perplexity ofrece US$34.500 millones por Google Chrome

Imagen de referencia. Foto: Stefani Reynolds/B - Stefani Reynolds

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La empresa de inteligencia artificial Perplexity presentó una oferta formal para adquirir el navegador Chrome de Google por US$34.500 millones, una apuesta audaz para adelantarse a la posible exigencia de que el gigante de las búsquedas venda el navegador web en un procedimiento antimonopolio estadounidense.

La oferta no solicitada, que Perplexity pretende financiar con la ayuda de inversores externos, fue enviada a Google de Alphabet Inc. hoy martes, dijo un portavoz de Perplexity. La oferta llega poco después de que la empresa rival de inteligencia artificial OpenAI manifestara su interés por adquirir Chrome, que junto con el software de código abierto Chromium es la principal forma de acceder a Internet en los ordenadores personales.

Google declinó hacer comentarios. La empresa ha manifestado su intención de apelar la sentencia del juez que dictamina que ha monopolizado ilegalmente el mercado de las búsquedas, lo que podría retrasar meses o años una solución. También tiene previsto impugnar cualquier sentencia que exija la desinversión de Chrome y ha propuesto un conjunto más limitado de soluciones que modificarían sus acuerdos de búsqueda por defecto con Apple, Mozilla y Android, para abrir el mercado de las búsquedas a la competencia.

Después de que un juez federal declarara el año pasado que Google tiene un monopolio ilegal en las búsquedas en Internet, el gobierno de EE.UU. ha dicho que quiere que Google venda el navegador Chrome y conceda licencias de datos de búsqueda a los competidores, entre otros cambios propuestos. Se espera que el juez de distrito estadounidense Amit Mehta, que instruyó el caso, emita en los próximos días una sentencia con soluciones para impedir que la empresa monopolice el mercado de las búsquedas en línea.

Recomendado: El ethereum alcanzó su punto más alto en los últimos cuatro años

La empresa Perplexity, con sede en San Francisco, que ha intentado arrebatar usuarios a Google ofreciendo búsquedas basadas en inteligencia artificial, recaudó a principios de año US$100 millones en una ronda de financiación que la valoró en US$18.000 millones, según informó Bloomberg News. Eso plantea la cuestión de cómo Perplexity podría permitirse el lujo de seguir adelante con su oferta de Chrome.

“Varios grandes fondos de inversión han acordado financiar la operación en su totalidad”, declaró Dmitry Shevelenko, Director General de Perplexity. Perplexity no quiso dar el nombre de las empresas.

La oferta de Perplexity “infravalora enormemente el activo y no debe tomarse en serio”, dijo Colin Sebastian, analista de Robert W. Baird & Co, que estima su valor en unos US$100.000 millones. También considera “improbable una escisión forzosa, dado el daño potencial a los usuarios por productos de menor calidad y fiabilidad, y la complejidad de desvincular estos productos de la plataforma de Google cuando existen soluciones alternativas que pueden lograr los objetivos judiciales declarados”.

No es la primera vez que Perplexity hace una oferta por una propiedad importante de Internet antes de una transición forzosa. A principios de este año, la empresa también presentó una oferta a ByteDance Ltd., matriz de TikTok, para fusionarse con sus operaciones en EE.UU. y crear una nueva entidad. TikTok se enfrenta a una prohibición en EE.UU. si no se llega a un acuerdo.

El campo de los navegadores web ha visto renovado su interés a medida que las empresas de IA tratan de construir agentes que puedan completar las compras en línea y otras tareas para los usuarios. Perplexity ha declarado que está preparando el lanzamiento de un navegador llamado Comet que incorpora un agente de IA.

La empresa añadió que no realizaría “modificaciones sigilosas” en Chrome. “Esto forma parte de nuestro compromiso con la continuidad y la capacidad de elección de los usuarios, y es probable que se considere que tiene el beneficio de la estabilidad para Google y sus numerosos anunciantes”, escribió el portavoz.

Si la oferta es aceptada y se aprueba un acuerdo, Perplexity dijo que invertiría US$3.000 millones en los próximos dos años en Chrome y Chromium y “ampliaría las ofertas a una parte sustancial del talento de Chrome”. La empresa añadió que su oferta a Google no incluía ninguna participación en Perplexity, para evitar cualquier problema antimonopolio.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.