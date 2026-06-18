Seguros de vida, vehículos y vivienda: ¿cuáles son necesarios y cómo elegirlos?

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Los seguros son un tema clave para las finanzas personales, pero suelen recibir menos atención que el ahorro, la inversión o el manejo de las deudas. Esta semana, en Echemos Cuentas, el formato de finanzas personales de El Espectador, explicamos cómo funcionan, cuáles son los más importantes y qué debe tener en cuenta antes de contratar uno.

En palabras de Santiago Rodríguez Raga, experto en finanzas personales y profesor de la Universidad de los Andes, “a las personas les preocupa el costo de los seguros, pero lo más costoso puede ser no tener un seguro cuando ocurre un siniestro”.

¿Qué son los seguros?

Los seguros son un mecanismo para trasladar un riesgo a una compañía aseguradora. Usted debe pagar una prima (un monto de dinero) y, a cambio, la empresa se compromete a responder ante determinados eventos o siniestros, que quedan definidos en una póliza (el documento que detalla qué cubre el seguro).

El experto, y autor del libro “Finanzas personales: su mejor plan de vida”, explicó que existen tres grandes tipos de seguros: los de vida, los de salud y los generales, entre los que se incluyen seguros de vivienda y para vehículos.

Otra forma de clasificar los seguros es entre obligatorios y voluntarios. Quizá el más conocido en el primer grupo es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

En este punto, Rodríguez destacó que, pese a la obligatoriedad, casi la mitad de los vehículos no lo tienen: “Es muy importante pagarlo. Si llego a sufrir un accidente y hay heridos, el SOAT cubre la hospitalización y atención médica, entre otras cosas”, explicó.

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Cuando usted adquiere un crédito con una entidad financiera, también debe pagar un seguro de vida que, en caso de fallecimiento, cubre el valor de la deuda. Tenga en cuenta que no está obligado a aceptar la póliza ofrecida por la entidad financiera, por el contrario, puede cotizar seguros equivalentes con otras aseguradoras y, si encuentra mejores condiciones, hacer el endoso.

A la hora de pedir un crédito para comprar una vivienda, además del seguro de vida, también es requisito el seguro contra incendio y terremoto.

Existen seguros de vida obligatorios (como los que debe adquirir por un crédito) y voluntarios, que pueden incluir sumas de dinero para sus familiares en caso de que usted fallezca, sufra una enfermedad grave o un accidente que lo deje incapacitado.

En general, explica Rodríguez, los seguros de vida son una herramienta para evitar que sus seres queridos queden desprotegidos. Aunque nadie quiere pensar en un escenario de ese tipo, hacerlo es una forma de blindar financieramente a sus familiares.

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Ahora bien, dentro de los seguros voluntarios, uno de los más usados es el seguro todo riesgo para vehículos, que incluye, en palabras de Rodríguez, “lo que no cubre el SOAT, como las latas y el robo del carro”.

Y aquí volvemos a otro tema que puede ser incómodo, pero que debe abordarse: el seguro exequial. Esta póliza cubre los gastos de los servicios funerarios.

¿Cómo identificar qué seguros son indispensables para mí?

Rodríguez dejó tres recomendaciones para quienes estén evaluando contratar un seguro:

Identifique qué riesgos tiene.

Cotice y revise cuidadosamente las condiciones de las pólizas, incluyendo coberturas, exclusiones y costos.

Elija los seguros que realmente se ajusten a su capacidad económica, evaluando el costo frente a los riesgos que desea cubrir.

Para tomar una buena decisión, Rodríguez recomendó analizar qué tan importante es el bien o ingreso que se quiere proteger y qué tan probable es que ocurra el riesgo.

Por ejemplo, si ya pagó su vivienda (ya no está vigente el seguro que acompaña al crédito), y esta representa una parte significativa del patrimonio familiar, es razonable asegurarla para evitar una pérdida económica importante.

¿Qué debo revisar antes de firmar una póliza?

Antes de contratar un seguro, el profesor recomendó prestar atención al valor de la prima, el deducible (la parte que debe asumir el asegurado cuando ocurre un siniestro), las coberturas o amparos incluidos y las exclusiones de la póliza. Si tiene dudas, pregunte directamente en qué situaciones la aseguradora responde y en cuáles no. También es recomendable cotizar en más de una compañía para poder comparar.

Durante la conversación, el experto advirtió sobre la contratación de seguros que se adquieren de manera poco consciente, especialmente aquellos ofrecidos por teléfono o asociados a tarjetas de crédito y servicios públicos. Así parezcan baratos, todo suma: no adquiera seguros que no necesita.

Vea aquí la transmisión completa.

¿Qué es Echemos Cuentas?

Echemos Cuentas es el formato de finanzas personales de El Espectador. Cada semana, hay una transmisión en vivo con invitados para hablar sobre los temas que afectan su bolsillo.

Aquí puede ver la lista de reproducción de YouTube. También está en Spotify.

¿Tiene alguna pregunta o recomendación? Puede escribir a: kquintero@elespectador.com o slarotta@elespectador.com

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