¿Cómo usar la tarjeta de crédito? Recomendaciones de una experta para no endeudarse

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La tarjeta de crédito puede ser una aliada o un dolor de cabeza. Esta semana, en Echemos Cuentas, el formato de finanzas personales de El Espectador, conversamos con Daniela Olarte, educadora financiera, experta en banca y fundadora de Pareja y Finanzas, sobre cómo manejar este producto de manera responsable.

Usar la tarjeta de crédito es fácil: usted la pone en el datáfono y listo, puede llevarse ese televisor, computador, el mercado. El problema es que esa tarjeta no es una extensión de sus ingresos y si toma malas decisiones puede terminar muy endeudado.

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Las tasas de interés de este producto son muy altas, por eso debe usarse como un medio de pago, no como un medio de financiación. Este fue uno de los principales mensajes que dejó la experta.

“Al ser un producto de consumo, es uno de los más caros del mercado por no decir el más caro. La tasa anual suele estar muy pegada a lo que se conoce como la tasa de usura, es decir, la tasa máxima a la que los bancos pueden cobrar. Actualmente, la tasa de usura está por encima del 28 % y el interés anual de las tarjetas de crédito está cerca de ese límite, entre 25 y 27 %”, explicó Olarte.

Antes de hacer el famoso tarjetazo, la experta recomienda preguntarse: ¿esta es una compra que solo puedo hacer con tarjeta de crédito a plazos? Si la respuesta es sí, vale la pena reconsiderar la decisión. Lo ideal es que usted tenga los recursos para respaldar esa compra que está haciendo, no que le pida prestado al banco a varias cuotas porque, de nuevo, el interés es muy alto.

¿Cuándo vale la pena la deuda? Cuando usted sabe que la rentabilidad de lo que compró superará el costo financiero. Por ejemplo, si usted sabe que puede revender el computador y le van a pagar más de lo que le costó comprarlo (con todo e intereses). Spoiler: es muy poco probable.

Una opción responsable sería comprar el computador a una cuota porque sabe que en 15 días le pagan y con ese dinero paga la tarjeta de crédito.

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¿Qué debe revisar antes de aceptar una tarjeta de crédito?

Recibir una llamada del banco ofreciendo una tarjeta de crédito no significa que deba aceptarla. Olarte recomendó revisar, en primer lugar, la tasa de interés: a veces la entidad financiera le hablará de la tasa mensual, pero es clave preguntar cuál es la tasa efectiva anual.

También considere el valor de la cuota de manejo. Si la tarjeta le ofrece beneficios que compensan esa cuota, podría ser una buena opción.

Además, pregunte por los beneficios adicionales que ofrece el producto, como programas de millas o puntos o seguros de viaje. Así puede sacarle provecho a su tarjeta.

¿Qué hacer si ya está endeudado?

Recurrir a avances para pagar otras tarjetas solo hace que el problema aumente.

Si se le salió de las manos la deuda de la tarjeta de crédito, el primer paso es hacer un inventario completo de las obligaciones: reunir los extractos, anotar cuánto se debe en cada producto y la tasa de interés correspondiente.

Con esa información, explicó Olarte, es posible definir una estrategia de pago, ya sea empezando por las deudas más pequeñas para ganar impulso o priorizando las que tienen los intereses más altos para reducir el costo financiero. Una vez se termine de pagar una tarjeta, la sugerencia es cancelarla para evitar volver a utilizar ese cupo.

Si la situación ya es crítica, la educadora financiera aconsejó no ignorar las llamadas del banco. Por el contrario, le conviene comunicarse con la entidad financiera, explicar la situación y buscar un acuerdo de pago antes de que la deuda entre en procesos de cobro prejurídico o jurídico.

En Echemos Cuentas, la experta explicó cuál es la diferencia entre franquicias, cómo funcionan los intereses y cómo tener demasiados cupos de crédito abiertos puede afectar sus posibilidades de acceder a nuevos préstamos. Vea aquí la transmisión completa.

¿Qué es Echemos Cuentas?

Echemos Cuentas es el formato de finanzas personales de El Espectador. Cada semana, hay una transmisión en vivo con invitados para hablar sobre los temas que afectan su bolsillo.

Aquí puede ver la lista de reproducción de YouTube. También está en Spotify.

¿Tiene alguna pregunta o recomendación? Puede escribir a: kquintero@elespectador.com o slarotta@elespectador.com

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