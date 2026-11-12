La Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera, se mantuvo en COP 3.297,07. Así, el precio de cierre quedó 13,58 pesos por…

El dólar cerró la jornada del 12 de noviembre en COP 3.310,65, con un aumento de 14,97 pesos frente al cierre anterior, de COP 3.295,68. Durante la sesión, la divisa registró un mínimo de COP 3.277 y un máximo de COP 3.347,47, mientras que el precio promedio se ubicó en COP 3.301,87.

Este jueves, el dólar retoma las negociaciones después del festivo del miércoles en Estados Unidos.

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Dólar hoy en Colombia: este es el precio de cierre para el 12 de noviembre

La Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera, se mantuvo en COP 3.297,07. Así, el precio de cierre quedó 13,58 pesos por encima de esta referencia.

Los factores que mueven la tasa de cambio

Un hecho clave para el precio del dólar son las decisiones de política monetaria que toman los bancos. La Reserva Federal decidió mantener sus tasas de interés y ello hace que el peso sea más atractivo para quienes ganan por el diferencial en los activos financieros, asegura Andrés Rodrigo Santana Murcia, director del programa de Administración de Empresas e Inteligencia de Negocios de la Universidad Católica de Colombia.

Las elecciones en Estados Unidos movieron al dólar y al petróleo en direcciones opuestas para el peso y todavía pueden ser relevantes para esta semana. "Los demócratas ganaron el control de las dos cámaras del Congreso, y el mercado lo leyó como un plazo más corto para la guerra con Irán", resalta Daniel Londoño, Country Manager de Global66.

Vale recordar que un precio más alto para el petróleo representa la entrada de más divisas al país por cuenta de su exportación, hecho que fortalece al peso frente al dólar. Pero el Brent cayó cerca de 12 % en la semana y llegó a tocar USD 93, su nivel más bajo en dos meses, lo que le quitó al peso parte del soporte exportador que lo acompañó en octubre.

Por otro lado, la economía estadounidense creó 165.000 puestos en octubre, frente a 65.000 esperados, y la tasa de desempleo bajó a 4,1 %. El informe contradijo la señal de enfriamiento que había dejado el consumo: la probabilidad de un alza de la Fed en diciembre subió de 70 % a 78 %, el bono a dos años llegó a 4,52 % y el DXY ganó 0,7 %. Ello sugiere que las tasas subirán, lo que le regresa parte del atractivo al dólar.

Ya en el panorama local, Santana Murcia considera que la medida de rescate, materializada en la reforma tributaria y recorte del gasto, tiene injerencia en las expectativas de los accionistas.

Lo que se espera del precio del dólar

La semana que inicia trae consigo varios hechos relevantes para el precio del dólar en el país.

Este lunes 9 de noviembre, el DANE publica el IPC de octubre. Las encuestas de los expertos y analistas estiman que el dato anual será del 6,37 %, aproximadamente. Esto representa un incremento frente al 6,29 % de septiembre. Londoño advierte que un dato más alto reforzaría el mensaje del Informe de Política Monetaria y reabriría la discusión de un alza en diciembre, lo que le daría algo de soporte al peso. Uno en línea o más bajo consolidaría la pausa.

En Estados Unidos también habrá noticias de la inflación, pero llegarán el martes 10 de noviembre. La probabilidad de un alza de la Fed cerca de 78 %, una sorpresa al alza, empujaría al dólar hacia la parte alta del rango.

Finalmente, el Country Manager Global66 dice que el mercado ya apuesta por un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, pero no hay nada firmado y los ataques en Ormuz continúan. Además, Saudi Aramco anunció que llevará su producción al máximo este trimestre. Si el acuerdo llega, el crudo podría seguir bajando y el peso perdería otra parte de su soporte exportador. Si las conversaciones se enredan, el rebote del petróleo podría ser rápido.

Proyecciones de precio

Si bien es imposible estimar la tasa de cambio del peso frente al dólar, los expertos compartieron sus apreciaciones.

Londoño espera que el escenario base esté en un rango entre COP 3.190 y COP 3.280.

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Mientras que desde Bancolombia anticipan que el dólar se ubicará entre COP 3.120 y COP 3.300 durante noviembre, en un contexto de expectativa por el plan de ajuste fiscal y la próxima reunión de política monetaria del BanRep en diciembre.

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