Precio del dólar hoy en Colombia: así se cotiza en casas de cambio el 15 de diciembre

El dólar arranca la semana a la baja luego de varias jornadas en las que se ha mantenido sobre los COP 3.800.

Pero este lunes inicia la jornada por debajo de dicha marca, con COP 3.790,55. Esto representa una caída de COP 11,75 en comparación con el cierre anterior del viernes 12 de diciembre.

Para el 15 de diciembre, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en COP 3.788,53. Dicho nivel representa una caída del 12,73 % frente al mismo día del año pasado, lo que equivale a COP 552,79 menos, aunque muestra un aumento del 1,85 % frente al mismo día de noviembre (COP 68,93).

¿Qué hay detrás del precio del dólar?

Uno de los principales motores detrás de los movimientos recientes del dólar ha venido del frente internacional. Para Daniel Londoño, country manager de Global66, la tasa de cambio ha mostrado una volatilidad mayor a la de semanas previas, reflejando la sensibilidad del mercado a los cambios en la política monetaria global.

Esto se da en un contexto marcado por expectativas más flexibles frente a las tasas de interés en Estados Unidos. Precisamente, el pasado 10 de diciembre la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por su sigla en inglés) recortó su tasa de interés y reforzó un tono de mayor cautela sobre los próximos ajustes.

En esa misma línea, Valeria Álvarez, head de Estrategia de Itaú Colombia Comisionista de Bolsa, señaló que la reciente decisión de la Reserva Federal estuvo alineada con lo que ya descontaba el mercado, pero aun así contribuyó a debilitar al dólar a nivel global.

De otro lado, en el frente local, los analistas coinciden en que el foco está puesto en las decisiones internas y en los movimientos de financiamiento del Gobierno, factores que han ganado peso en el comportamiento reciente de la tasa de cambio.

Jackeline Piraján, economista principal de DAVIbank, señaló que para la semana en curso se esperan jornadas marcadas por la cautela, en un mercado atento a la decisión del Banco de la República (que se conocerá este 19 de diciembre) y a las dinámicas propias del cierre de año.

A ese escenario se suman las operaciones recientes de financiamiento del Ministerio de Hacienda, que —según explicó Piraján— han tenido impacto sobre la liquidez y han contribuido a episodios de volatilidad en la tasa de cambio, más allá de lo que ocurra en el frente externo.

El dólar se ha mantenido cerca de los COP 3.800 por una combinación de factores que incluye elementos locales como la incertidumbre fiscal tras el hundimiento de la reforma tributaria y el impacto de las remesas, que se acercan a los USD 13.000 millones al cierre de 2025, así como las operaciones realizadas por Hacienda en aras de darle liquidez al mercado, de acuerdo con Sebastián Chacón Marín, director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano.

Para los expertos consultados por este diario, estos factores ayudan a explicar por qué, pese a los vaivenes recientes, el peso colombiano sigue mostrando una estabilidad relativa frente a otras monedas de la región.

Proyecciones para la tasa de cambio al cierre de 2025

Las estimaciones sobre el valor en el que terminará la divisa en Colombia hacia el final de 2025 muestran un abanico amplio de escenarios, según bancos y centros de análisis consultados:

🔴 Banco de la República: en su más reciente Encuesta Mensual de Expectativas Económicas, proyecta una TRM promedio de COP 3.846 para diciembre de 2025. Dentro de ese sondeo, las respuestas van desde un mínimo de COP 3.680 hasta un máximo de COP 4.180, lo que refleja la dispersión de expectativas en el mercado.

🔴 Fedesarrollo: a través de su Encuesta de Opinión Financiera, el centro de pensamiento estima que la expectativa de tasa de cambio para diciembre de 2025 se ubica en COP 3.900.

🔴 Banco de Bogotá: proyecta que el dólar podría cerrar el año alrededor de los COP 3.900, en un escenario de estabilidad relativa frente a los niveles actuales.

🔴 DAVIbank: las proyecciones apuntan a un nivel más alto. La entidad prevé que el dólar cierre 2025 en COP 3.986 y que en 2026 se ubique cerca de los COP 4.045.

