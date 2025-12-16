Dólar en Colombia: precio de la divisa para este martes 16 de diciembre

Para este martes, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera se ubica en COP 3.817,59. Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - tsingha25

La cotización del dólar en Colombia se mantiene en la franja de los COP 3.800 a mediados de diciembre, en una jornada marcada por la cautela de los mercados internacionales y la expectativa por datos clave de la economía de Estados Unidos.

Este martes 16 de diciembre, el dólar inició la jornada en COP 3.818, lo que representa unos COP 12 menos frente al cierre del lunes, que fue de COP 3.830,25. Tras las primeras operaciones, la divisa se negociaba alrededor de COP 3.839,28.

Para este martes, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera se ubica en COP 3.817,59. Ese nivel mantiene al dólar por debajo de los registros observados a comienzos de año y confirma que la tasa de cambio continúa operando en niveles inferiores a los vistos en la segunda mitad de 2024.

Factores externos que marcan la jornada cambiaria

El mercado cambiario arranca este martes 16 de diciembre con un tono de cautela, en medio de una reducción del apetito por riesgo a la espera del informe de empleo en Estados Unidos, el principal dato que concentra la atención de los inversionistas.

Los futuros de las acciones estadounidenses operaban a la baja y el dólar se mantenía cerca de mínimos de dos meses frente a otras monedas.

Los contratos futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 retrocedían, mientras que los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se estabilizaban alrededor del 4,18 %, una señal de pausa en el mercado de renta fija antes de conocer el dato laboral. Un informe de empleo más débil podría reactivar el repunte de las bolsas y presionar a la baja al dólar, mientras que una sorpresa significativa en cualquiera de las direcciones podría aumentar la volatilidad en los mercados.

En otros activos, el bitcoin rondaba los US 86.000, reflejando un entorno de mayor prudencia entre los inversionistas, mientras que el petróleo Brent caía por debajo de los US 60 por barril, afectado por señales de exceso de oferta a nivel global y expectativas de un mayor suministro.

La caída del crudo añade presión sobre las monedas de países exportadores de materias primas y se suma al conjunto de factores externos que inciden en el comportamiento del dólar durante la jornada.

Proyecciones para la tasa de cambio al cierre de 2025

Las estimaciones sobre el valor en el que terminará la divisa en Colombia hacia el final de 2025 muestran un abanico amplio de escenarios, según bancos y centros de análisis consultados:

🔴 Banco de la República: en su más reciente Encuesta Mensual de Expectativas Económicas, proyecta una TRM promedio de COP 3.846 para diciembre de 2025. Dentro de ese sondeo, las respuestas van desde un mínimo de COP 3.680 hasta un máximo de COP 4.180, lo que refleja la dispersión de expectativas en el mercado.

🔴 Fedesarrollo: a través de su Encuesta de Opinión Financiera, el centro de pensamiento estima que la expectativa de tasa de cambio para diciembre de 2025 se ubica en COP 3.900.

🔴 Banco de Bogotá: proyecta que el dólar podría cerrar el año alrededor de los COP 3.900, en un escenario de estabilidad relativa frente a los niveles actuales.

🔴 DAVIbank: las proyecciones apuntan a un nivel más alto. La entidad prevé que el dólar cierre 2025 en COP 3.986 y que en 2026 se ubique cerca de los COP 4.045.

