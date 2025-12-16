El plan para acabar con los carros a gasolina en Europa ya no sería tan rígido

Imagen de referencia. Foto: EFE - MARTIN DIVISEK

La prohibición de vender vehículos nuevos con motor térmico a partir de 2035 fue una de las medidas emblemáticas del Pacto Verde Europeo, aprobado durante el primer mandato de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea.

El objetivo era que, desde esa fecha, solo se comercializaran carros nuevos sin emisiones de CO2, como parte del compromiso de la UE de alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Sin embargo, el panorama ha cambiado. En los últimos meses, la Comisión Europea ha aplazado o ajustado varias políticas ambientales, en un giro que busca dar más margen a las empresas frente a la competencia de China y a las tensiones comerciales con Estados Unidos.

La mala hora de la industria automotriz europea

La industria automotriz europea atraviesa un momento complejo que ha encendido alertas en la Unión Europea.

En marzo, el vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, advirtió que el sector está “en peligro de muerte”, en referencia al impacto combinado de la caída de las ventas y la pérdida de competitividad frente a nuevos rivales.

Mientras los fabricantes europeos registran un menor dinamismo comercial, marcas chinas como BYD han aumentado con rapidez su participación en el mercado europeo, impulsadas por vehículos eléctricos con precios más competitivos.

Qué cambiaría en el objetivo de 2035

Aunque la Comisión aún no ha presentado los detalles finales, el eurodiputado alemán Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo (PPE), confirmó que la UE plantea fijar un nuevo objetivo para los fabricantes: reducir en un 90 % las emisiones de CO2 de sus flotas para 2035, en lugar de exigir una eliminación total de los motores de combustión.

Este enfoque responde a la presión de países como Alemania, Italia y Polonia, que defienden la llamada “neutralidad tecnológica”. Esto permitiría que algunos vehículos con motor térmico sigan vendiéndose después de 2035, siempre que incorporen tecnologías que reduzcan de forma significativa sus emisiones.

Entre las alternativas que se barajan están los híbridos enchufables, los vehículos eléctricos con extensores de autonomía, y el uso de biocarburantes o combustibles sintéticos.

