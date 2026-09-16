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Dólar hoy en Colombia: así abre el precio en casas de cambio este 16 de septiembre

La cotización del dólar abrió al alza este miércoles, iniciando en COP 3.110, mientras la TRM se ubica en COP 3.100. Le contamos los detalles.

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Redacción económica
16 de septiembre de 2026 – 08:35 a. m.
A US dollar banknote banknotes arranged for a photograph in Shah Alam, Malaysia, on Thursday, October 19, 2023. Photographer: Samsul Said/Bloomberg
Aunque el peso acumula una apreciación cercana al 17,5 % en 2026, la combinación de Fed, petróleo e incertidumbre fiscal mantiene el panorama incierto.
Foto: Bloomberg - Samsul Said

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El dólar inició la cotización al alza. Este miércoles, comenzó en COP 3.110, unos 10 pesos por encima del arranque de ayer (3.100), aunque siete pesos por debajo del cierre (3.117).

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en COP 3.100, fijada por la Superintendencia Financiera. Esto equivale a una reducción de 0,29 % si se compara con la anterior (COP 3.109).

Al mirar los números de la pasada, se evidencia que el dólar cerró en COP 3.101, con una caída semanal de 1,28 % y una apreciación acumulada del 17,46 % en 2026, de modo que es innegable que el peso ha ganado terreno con fuerza. Aun así, los analistas advierten que alcanzar los COP 3.100 no garantiza que la tendencia continúe sin correcciones.

¿De qué depende la cotización del peso colombiano?

La cotización del peso colombiano suele responder a factores externos y locales. Entre los primeros están la evolución global del dólar, las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y el comportamiento del precio internacional del petróleo, relevante para Colombia por el peso de sus exportaciones de crudo. 

Por un lado, el Brent cerca de USD 100/barril ha incrementado la entrada de dólares por exportaciones, ampliando la oferta de divisas en Colombia.

Recomendado: Dólar en Colombia: el peso toca los COP 3.100, ¿nuevo piso o corrección?

Para un país exportador de crudo como Colombia, una cotización más alta del Brent puede aumentar la entrada de dólares por exportaciones y, en consecuencia, elevar la oferta de la divisa en el mercado local. Cuando esa oferta crece y la demanda no aumenta al mismo ritmo, el dólar tiende a perder valor frente al peso.

La tasa local continúa en un techo de 12 %, fijada por el Banco de la República, frente a niveles más bajos en EE. UU., lo que atrae flujos de capital hacia activos en pesos, un movimiento conocido como "carry trade". Asimismo, los mayores ingresos por turismo también han contribuido a la oferta de dólares.

Al otro lado de la balanza, los riesgos incluyen una inflación anual de 6,24 %, lo que obliga a mantener tasas altas y complica la política monetaria; el riesgo fiscal, que pasará por el camino pedregoso de una reforma fiscal tras la aprobación del monto presupuestal por el Congreso; y eventos externos, como la escalada en Medio Oriente, que podría subir el precio del petróleo, pero también aumentar la aversión al riesgo.

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Por Redacción económica

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