Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 19 de enero

Desde diciembre del año pasado, el dólar ha venido cediendo terreno. En los últimos días se ha mantenido por debajo de los COP 3.700. El viernes 16 cerró en COP 3.697,1.

Por ahora, la divisa se mantiene en dicho valor, debido a que este lunes 19 de enero es un día festivo en Estados Unidos, razón por la que no operan los mercados en dicho país.

El feriado americano se debe al Día de Martin Luther King, Jr., que se celebra el tercer lunes de enero cerca de la fecha de su nacimiento, que fue el 15 de enero de 1929.

A pesar de que no hay jornada hoy, se mantiene la cotización del dólar “next day”, que es una operación de compra y venta de divisas que se liquida en el día hábil siguiente (martes 20 de enero, en este caso).

La divisa, en su modalidad del “next day”, abrió la jornada a la baja en $3.692,13. Esto representa una caída de cinco pesos frente al cierre del viernes, de acuerdo con el índice de Bloomberg.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este lunes 19 de enero quedó en COP 3.700,05.

Los factores que mueven el dólar esta semana

Este lunes se conoció que el Producto Interno Bruto (PIB) de China del cuarto trimestre y el resultado es que el país creció en un 5 % en 2025. Se trata de uno de los ritmos más bajos de las últimas décadas, en un contexto de consumo interno débil y crisis de deuda en el sector inmobiliario.

De otro lado, el jueves se publicará el PIB de Estados Unidos (se espera un 3,8 % anual). Los datos de ambos países pueden mover expectativas, aunque el verdadero hito llegará el 28 de enero, cuando la Reserva Federal (Fed, por su sigla en inglés) anuncie su decisión de tasas (3,75 %).

En ese contexto, los analistas esperan una semana de volatilidad contenida, más de ajustes que de giros bruscos.

Para el Grupo Cibest, el dólar podría oscilar entre COP 3.600 y COP 3.750, con sesgo ligeramente de depreciación si reaparecen las preocupaciones fiscales o si los datos internacionales refuerzan la idea de tasas altas por más tiempo en Estados Unidos.

Para el primer trimestre de 2026, el análisis del grupo de investigación coincide en que la divisa se ubicará en niveles cercanos a COP 3.750, consistentes con el panorama actual.

Los datos económicos relevantes en la semana

Crecimiento económico en China y EE. UU., que pueden mover el apetito por riesgo.

El ruido político en torno a la Fed, que seguirá influyendo en el dólar global.

Las señales fiscales locales, especialmente cualquier novedad jurídica sobre el decreto de emergencia.

Los flujos asociados a la deuda externa del Gobierno, que pueden distorsionar el mercado en el corto plazo.

El dólar está en modo alivio. Las previsiones suponen pocos movimientos, pero los suficientes que podrían cambiar la balanza.

