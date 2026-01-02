Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la divisa para el viernes 2 de enero de 2026

Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - SeongJoon Cho

Recién comienza el 2026 y ya se tiene la primera jornada del año.

Este viernes 2 de enero, el dólar en el mercado spot abrió en COP 3.773,00. El precio de la divisa representa una reducción de COP 7, en comparación con el último cierre de la moneda del pasado martes 30 de diciembre, que fue de COP 3.780.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para este viernes es de COP 3.757,08.

Los factores que pueden mover la tasa de cambio

Los mercados internacionales arrancan la jornada atentos a varios frentes que podrían influir en el comportamiento de las monedas, las materias primas y los activos financieros, en un contexto de menor liquidez típico del cambio de año.

Uno de los focos está en el mercado de los metales, donde el oro se acercó a los 4.400 dólares la onza y la plata subió más del 3 %.

Los futuros de plata representan actualmente el 9% del Índice de Materias Primas Bloomberg, un índice de referencia ampliamente seguido para una cesta de materias primas. Esto se compara con una ponderación objetiva para 2026 de poco menos del 4 %, lo que significa que se deberán vender más de 5.000 millones de dólares en tenencias en el período de cinco días que comienza el próximo jueves. Se prevé vender aproximadamente 6.000 millones de dólares en futuros de oro.

A esto se suma el repunte de las tensiones geopolíticas en Asia, luego de que China realizara ejercicios militares de gran escala alrededor de Taiwán, incluyendo el lanzamiento de cohetes hacia aguas cercanas a la isla. Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó dramatismo a las maniobras, el episodio generó nerviosismo en los mercados asiáticos y presionó a la baja acciones vinculadas al transporte y la tecnología, en una región clave para las cadenas globales de suministro.

Además, Trump amenazó este viernes a Irán con una respuesta en caso de que mate a manifestantes del movimiento de protesta en el país islámico, cuyos dirigentes advirtieron que una intervención desestabilizaría la región.

En Irán se han dado importantes movilizaciones desencadenadas por el alto coste de la vida. Las protestas empezaron con cierres de comercios en Teherán, la capital, pero se extendieron a otros colectivos y regiones del país.

Otro elemento bajo seguimiento es el mercado petrolero. Delegados de la OPEP+ señalaron que el grupo mantendría su decisión de pausar nuevos aumentos de producción cuando se reúna esta semana, en medio de señales de un exceso de oferta global y de una demanda más débil.

Los precios del crudo acumulan fuertes caídas en el año, y la incertidumbre geopolítica (incluyendo sanciones, conflictos y tensiones internas entre países productores) sigue siendo un factor de riesgo para los mercados energéticos.

