La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en COP 3.415,1 para este viernes 20 de noviembre, lo que representa un incremento del 1,64 % frente al valor anterior.

La divisa registra una apertura de COP 3.425 y, aunque es un valor alto comparado con los registros recientes, cayó unos COP 15 en comparación con el valor de cierre del jueves, que fue de COP 3.440.

Anthropic, la creadora del chatbot Claude, debutó este jueves, 19 de noviembre, en el Nasdaq con el símbolo ANT. Fijó el precio de su acción en USD 83, por encima del rango de entre USD 70 y USD 78 que había anunciado, lo que le da una valoración de USD 1,5 billones. Con 956 millones de títulos a la venta, recaudaría unos USD 79.400 millones, según un cálculo hecho con las cifras que publicó la empresa.

El estreno llegó con el Nasdaq cerca de 12 % por debajo de su máximo de comienzos de octubre, por las dudas sobre las inversiones que requiere la inteligencia artificial. Las votaciones de comienzos de noviembre en Estados Unidos, que impusieron restricciones o prohibiciones a los centros de datos, y la renuncia, el jueves 12 de noviembre, de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia, compañía que invirtió cerca de USD 10.000 millones en Anthropic, completan el cuadro.

¿Qué tiene que ver con el dólar en Colombia? Cuando las acciones tecnológicas se debilitan, los inversionistas suelen buscar refugio en activos más seguros, entre ellos el dólar, y se alejan de monedas de mercados emergentes como el peso. Una buena recepción de la salida a bolsa se leería en sentido contrario.

La tensión comercial entre Estados Unidos y China también sigue abierta. El lunes 16 de noviembre, Estados Unidos anunció nuevas restricciones a las exportaciones de chips de inteligencia artificial. Los centros de datos de cualquier lugar del mundo necesitarán una licencia del gobierno estadounidense para ofrecer grandes volúmenes de potencia de cómputo, basada en chips avanzados, a empresas con sede en China, Macao u otros países con embargo de armas de Estados Unidos. Además, se exigirán licencias para enviar chips avanzados a Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil, porque, según el Departamento de Comercio, el riesgo de que terminen en otras manos es mayor al habitual.

China respondió el martes 17. Su portavoz de Exteriores, Guo Jiakun, dijo que se trata de “un ejemplo típico de coerción económica y aplicación extraterritorial de la ley”, y que su país tomará las medidas necesarias para defender sus intereses. El presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, tienen previsto reunirse esta semana en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen.

En Colombia, el Gobierno tramita la Ley de Rescate Económico, a la que le puso mensaje de urgencia. El mercado quiere ver si el Congreso aprueba un ajuste capaz de reducir el déficit fiscal, porque la percepción sobre las cuentas públicas pesa en el apetito por los bonos del Gobierno y, con él, en la demanda por pesos.

La Fed, el Banrep y el carry trade

La Reserva Federal (Fed) dejó su tasa de referencia en un rango de 3,75 % a 4 % en su reunión del 28 de octubre, con una votación de 10 a 2. Los dos votos en contra, el de la gobernadora Lisa Cook y el de la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, pedían subirla 25 puntos básicos. El banco central, presidido por Kevin Warsh, ya la había aumentado en septiembre, por primera vez en tres años.

Los datos de inflación de octubre en Estados Unidos mostraron un alza de 0,4 % mensual en los precios al consumidor, frente al 0,3 % que esperaba el mercado, y de 0,3 % en la inflación básica, que excluye alimentos y energía. Según el análisis de Global66, la probabilidad que los inversionistas le asignan a un aumento de tasas en diciembre pasó de cerca de 78 % a más de 85 %. Con tasas altas en Estados Unidos, los activos en dólares resultan más atractivos, hay menos incentivo para llevar capital a mercados emergentes y sube la demanda de la divisa.

En Colombia, el Banco de la República mantuvo su tasa en 12,25 % el 30 de octubre. Cuatro codirectores votaron por conservarla y tres por subirla 25 puntos básicos, el mismo aumento que había aplicado en septiembre, cuando la llevó desde 12 %. El Emisor también autorizó la compra directa de USD 2.000 millones al Gobierno, una operación que complementa su programa de acumulación de reservas y permite monetizar parte de los USD 5.200 millones en bonos globales que el Gobierno emitió a finales de octubre.

Esa tasa alta ha sido un apoyo para el peso por el carry trade: los inversionistas se financian en mercados con tasas bajas y llevan esos recursos a países que pagan más. Si la diferencia con Estados Unidos se reduce, ese atractivo se desgasta, y es lo que ocurriría si la Fed sigue endureciendo su política. En Colombia, la inflación de octubre fue de 6,30 % anual, por debajo de lo que esperaban los analistas, lo que puede aliviar la presión para que el Banrep suba su tasa en diciembre.

Lo que esperan los analistas para el dólar

Carlos Ernesto Ramos Ortiz, director de la Especialización en Administración Financiera de la Universidad Católica de Colombia, considera que la cotización podría acercarse a COP 3.350 e incluso superar ese nivel, y no espera un descenso importante con las condiciones actuales.

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Andrés Sánchez, asociado de Divisas de Credicorp Capital, anticipa una semana volátil y con una tendencia ligeramente alcista. A su juicio, los COP 3.300 podrían empezar a funcionar como un soporte, es decir, un nivel en el que el dólar encontraría compradores y le costaría más seguir bajando.

Para todo noviembre, Bancolombia estima que la divisa se ubicará entre COP 3.120 y COP 3.300, en un contexto de expectativa por el plan de ajuste fiscal y por la reunión de política monetaria del Banrep en diciembre. Tanto la apertura de este jueves como la TRM están por encima de ese techo.

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De cara al cierre del año, la Encuesta de Opinión Financiera de octubre de 2026 proyecta un dólar en COP 3.250 para diciembre.

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