Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 23 de enero

El dólar se ha mantenido a la baja durante la semana, tanto que ha estado cerca de pasar la barrera de los COP 3.600.

Para el arranque de las negociaciones de este viernes, la divisa marcó una apertura de COP 3.605, lo que representa un leve incremento de tres pesos frente a la jornada del jueves (DOP 3.602).

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para este viernes está en COP 3.630,33.

¿A qué responde el precio del dólar esta semana?

El lunes se conoció que el Producto Interno Bruto (PIB) de China del cuarto trimestre y el resultado es que el país creció 5 % en 2025. Se trata de uno de los ritmos más bajos de las últimas décadas, en un contexto de consumo interno débil y crisis de deuda en el sector inmobiliario.

De otro lado, el producto interior bruto ajustado a la inflación, que mide el valor de los bienes y servicios producidos en Estados Unidos, aumentó a una tasa anualizada revisada del 4,4 %, la más alta en dos años (se espera un 3,8 % anual).

Por su parte, en Colombia se conocerán este viernes las cifras económicas del mes de noviembre. Se trata de Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) que publica el DANE y muestra cómo le ha ido a los sectores primarios, secundarios y terciarios.

Los datos de los tres países pueden mover expectativas, aunque el verdadero hito llegará el 28 de enero, cuando la Reserva Federal (Fed, por su sigla en inglés) anuncie su decisión de tasas (actualmente en 3,75 %).

En ese contexto, los analistas esperan una semana de volatilidad contenida, más de ajustes que de giros bruscos.

Para el Grupo Cibest, el dólar podría oscilar entre COP 3.600 y COP 3.750, con sesgo ligeramente de depreciación si reaparecen las preocupaciones fiscales o si los datos internacionales refuerzan la idea de tasas altas por más tiempo en Estados Unidos.

Para el primer trimestre de 2026, el análisis del grupo de investigación coincide en que la divisa se ubicará en niveles cercanos a COP 3.750, consistentes con el panorama actual.

Los datos económicos relevantes en la semana

Crecimiento económico en China y EE. UU., que pueden mover el apetito por riesgo.

El ruido político en torno a la Fed, que seguirá influyendo en el dólar global.

Las señales fiscales locales, especialmente cualquier novedad jurídica sobre el decreto de emergencia.

Los flujos asociados a la deuda externa del Gobierno, que pueden distorsionar el mercado en el corto plazo.

