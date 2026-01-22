Logo El Espectador
Las exportaciones de América Latina y el Caribe se aceleraron en 2025: BID

Mientras que Estados Unidos aplicaba aranceles y negociaba acuerdos comerciales, la minería y agroindustria impulsaron el repunte.

Agencia AFP
23 de enero de 2026 - 01:15 a. m.
Foto: Agencia EFE
Las exportaciones de América Latina y el Caribe se aceleraron en la segunda mitad de 2025 y en un año crecieron un 6,4 %, respecto al +4,7 % registrado en 2024, informó este jueves el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“El avance se explica por un mayor volumen exportado, dado que los precios solo mejoraron marginalmente” detalla el informe.

La minería, especialmente el oro, el cobre y la plata, y el sólido desempeño de la agroindustria, con aumentos en productos como café, cacao, frutas y carnes, fueron los protagonistas del avance.

En el sector industrial solo destacaron las exportaciones de máquinas para procesamiento de datos, los suministros médicos, los vehículos y los plásticos.

“En un contexto desafiante a nivel global, el desempeño reciente de las exportaciones de América Latina y el Caribe se caracterizó por una notable resiliencia”, explicó Paolo Giordano, economista principal del Sector de Productividad, Comercio e Innovación del BID y coordinador del informe.

La dinamización de la región se aceleró en la segunda parte del año, “en línea con el comercio mundial”, destacó el informe.

Ello contrasta con las sombrías predicciones de instituciones internacionales y expertos cuando el presidente estadounidense Donald Trump anunció una batería de aranceles sin precedentes, al inicio de su segundo mandato.

Buena parte de esos aranceles entraron en vigor de 2025, en particular sobre automóviles y piezas de recambio.

Al mismo tiempo Estados Unidos empezó una serie de negociaciones aceleradas con socios comerciales.

En noviembre anunció acuerdos con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala, para bajar el precio de productos como las bananas y el café.

El precio del café subió un 49,9 % entre enero y noviembre de 2025, destaca el informe del BID.

El petróleo se redujo en cambio un 14,3 % entre enero y noviembre de 2025, la soja un 6,7 % y el azúcar un 17,4 %.

Perú y Argentina destacaron como los países con mayores aumentos de las exportaciones, un 12,2 % y un 8,4 % respectivamente.

Les siguieron Chile (4,4 %), Uruguay (4,3 %) y Brasil (4,1 %).

Por su parte, las importaciones de la región aumentaron un 6,1 % en 2025, respecto al 3,2 % de 2024.

