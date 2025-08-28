Dólar hoy en Colombia: así cotiza la divisa este 28 de agosto

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - nico_blue

Hoy, la divisa estadounidense abrió en $4.019, una disminución de $44 frente a la jornada de ayer ($4.063).

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en $4.044, fijado por la Superintendencia Financiera, un incremento de 0,17 %.

Por ahora, el mercado cambiario se mantiene tenso por el dato de inflación de Estados Unidos que se publica mañana. Los analistas prevén un aumento del costo de vida en julio cercano al 2,9 %.

Con el retrovisor a un mes, el dólar se ha desvalorizado $162, frente a los $4.181 de entonces.

Tasa Representativa del Mercado vigente para el 28-ago-2025: $4,051.97 pic.twitter.com/inB4NY44Gi — Superfinanciera (@SFCsupervisor) August 27, 2025

💸¿Qué viene para el dólar?

En Colombia hay variables que han impactado en el fortalecimiento del peso colombiano, como el aumento de las exportaciones y los picos históricos en la recepción de remesas.

No es posible predecir el comportamiento de la tasa de cambio, pero los analistas esperan que el dólar siga rondando esta semana los $4.000.

La más reciente Encuesta de Opinión Financiera, adelantada por Fedesarrollo, muestra que el dólar seguirá moviéndose entre los $4.028 y los $4.083, siendo los $4.050 la respuesta media.

Para el cierre del año se estima que la divisa estará en los $4.150, lo que representa una caída frente al pronóstico anterior, que fue de $4.190.

Según Bancolombia, en el segundo semestre del año el dólar se ubicará en $4.100. “La incertidumbre global, las preocupaciones en materia fiscal local, la baja inversión fija y las operaciones de financiamiento del Gobierno incidirán en la volatilidad de la tasa de cambio en los próximos meses”, dice un informe de investigaciones económicas del banco.

