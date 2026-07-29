Precio del dólar hoy en Colombia: así abre la divisa este 29 de julio

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El dólar se mantiene cerca de los niveles más bajos que ha tocado en los últimos años. Este miércoles abrió en COP 3.216,00, un repunte de COP 21 frente al cierre de ayer, cuando la divisa terminó la sesión en COP 3.195.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de hoy quedó en COP 3.205,87, apenas 0,07 pesos por encima de la del día anterior, un movimiento que en términos porcentuales prácticamente no se mueve.

Frente al mismo día del año pasado, la TRM cayó 23,13 %, unos 964,72 pesos menos. Y comparada con la de hace un mes, la reducción es de 6,9 %, equivalente a 237,72 pesos.

Los factores clave para el dólar

Durante buena parte de este año, cuando el crudo subía, el peso solía fortalecerse, y viceversa. Esa correlación inversa, la lógica de que un petróleo caro le trae más dólares a Colombia por sus exportaciones, ha sido uno de los argumentos más usados por los analistas para explicar el comportamiento de la tasa de cambio. Pero en las últimas semanas esa relación se rompió: el peso ha seguido apreciándose incluso cuando el petróleo ha tenido movimientos bruscos en ambas direcciones por el conflicto en Oriente Medio.

“El petróleo dejó de ser el conductor de esta historia”, dijo Daniel Londoño Tapia, country manager de Global66. En la misma línea, Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, calcula que los factores internacionales explican apenas una fracción del movimiento reciente del dólar: “En el caso más exagerado, entre un 20 % a 30 % son temas globales, el resto solo temas internos.”

¿Cuáles son esos temas internos? El primero es la política monetaria: el Banco de la República subió su tasa de intervención hasta el 12 % en junio, su nivel más alto desde marzo de 2024, lo que amplía el diferencial entre lo que rinde el peso y lo que rinde el dólar y hace más atractivo para los inversionistas extranjeros el llamado carry trade: endeudarse en dólares para invertir en pesos colombianos. El Grupo Cibest anticipa un alza adicional de 75 puntos básicos en la reunión del Banrep programada para este viernes 31 de julio.

El segundo factor es político. Según Campos, el mercado está apostando a que el nuevo Gobierno, que asume el 7 de agosto, traerá mayor ortodoxia fiscal, lo que reduce la percepción de riesgo sobre el país. Esa lectura tiene, además, un respaldo numérico: según el Radar Bancolombia, elaborado por el Grupo Cibest, los CDS a cinco años de Colombia (un instrumento que funciona como un seguro contra el impago de la deuda) corrigieron 69 puntos básicos desde la primera vuelta presidencial, una caída del 29 % anual en junio.

El tercer factor tiene que ver con movimientos de deuda del Gobierno saliente. Entre septiembre y diciembre del año pasado, el Ministerio de Hacienda monetizó cerca de USD 9.000 millones a través de swaps, bonos en euros y una colocación directa a Pimco por COP 23 billones, una oferta de dólares que, según el Radar Bancolombia, marcó el punto en que la tasa de cambio empezó a apartarse de forma significativa de su “valor justo”: el nivel que los modelos económicos calculan como coherente con los fundamentales de la economía colombiana.

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Un dólar pendiente de la guerra en Oriente Medio

El telón de fondo de esta pelea entre el dólar y el petróleo viene de varias semanas de sube y baja en el crudo.

El 21 de julio, militantes hutíes de Yemen atacaron dos petroleros saudíes en el mar Rojo, lo que llevó al Brent a superar los USD 100 el 23 de julio, su primer cruce de ese umbral desde mayo. La calma duró poco: al día siguiente, el crudo retrocedió más de 5 % después de que un portavoz hutí aclarara que el bloqueo no buscaba paralizar el estrecho de Bab el-Mandeb, y el barril terminó esa jornada cerca de los USD 93. “Por ahora, no se trata de un bloqueo total”, dijo a AFP Giovanni Staunovo, analista de UBS, en referencia a que los flujos marítimos seguían cruzando el estrecho.

Esta semana, el vaivén continuó. El barril de brent cayó 4,83 % el martes 28 de julio, hasta 84,09 dólares, ante la expectativa de un acercamiento diplomático entre Washington y Teherán.

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Pero la tregua no llegó a durar ni 48 horas: en la madrugada de este miércoles, Estados Unidos acusó a Irán de atacar a sus tropas y, junto con Arabia Saudita, bombardeó milicias iraquíes respaldadas por Teherán, según reportó Bloomberg. Con ese quiebre, el crudo volvió a subir y esta mañana cotizaba cerca de los 86 dólares.

Además, este miércoles un ministro del gobierno de Yemen acusó a los rebeldes hutíes de actuar bajo la guía de Irán para establecer un sistema de cobro de tarifas a los barcos que transitan por el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandab, según dijo a la AFP. El temor es que los hutíes repliquen en Yemen la estrategia que Irán ya aplica en el estrecho de Ormuz.

Banrep y Fed, otros catalizadores

Esta semana concentra dos decisiones clave para el mercado cambiario. El Banco de la República se reúne este viernes 31 de julio, y el Grupo Cibest anticipa un alza adicional de 75 puntos básicos en la tasa de intervención del Emisor, que ya está en 12 %, su nivel más alto desde marzo de 2024.

Del otro lado, la Reserva Federal de Estados Unidos también toma decisiones esta semana. Según Investigaciones Económicas de Bancolombia, los riesgos sobre la inflación y el empleo en Estados Unidos hacen prever que la Fed mantendrá una postura cautelosa y que el mercado no espera un recorte de tasas durante lo que resta del año. De hecho, más de un tercio de los inversores considera incluso posible una nueva subida.

Además de esas dos decisiones, los analistas seguirán de cerca los indicadores económicos de Estados Unidos, el comportamiento del conflicto en Oriente Medio y las implicaciones de la política comercial estadounidense tras la reimposición de aranceles.

Según el Grupo Cibest, el peso colombiano está hoy más fuerte de lo que justifican los datos duros de la economía, como el déficit fiscal, el precio del petróleo y el comportamiento de la deuda, y el rango proyectado para el segundo mes del segundo semestre se ubica entre COP 3.400 y COP 3.650.

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