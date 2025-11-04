Precio del dólar hoy en Colombia: así se cotiza en casas de cambio el 4 de noviembre

Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - SeongJoon Cho

Este martes comienza un nuevo mes para el precio del dólar en Colombia. En octubre, el dólar mantuvo una tendencia a la baja, por lo que ha perdido unos COP 68.

Ahora, con el inicio de noviembre, la divisa arranca la jornada con un aumento que la deja sobre los COP 3.870, lo que representa un incremento de 18 pesos, en comparación con el último cierre, del 31 de octubre (COP 3.852).

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fue fijada por la Superintendencia Financiera en COP 3.860,12.

Los factores que mueven el precio del dólar

En los últimos días de octubre, el valor del dólar estuvo reaccionando a los cambios macroeconómicas que se han registrado en el mundo, especialmente en lo relacionado con las tasas de interés.

La principal fue la decisión de la Reserva Federal (Fed), de Estados Unidos, en recortar las tasas de interés, por segunda vez consecutiva. De este modo, la tasa llega a un rango de 3,75 %-4 %, que era esperado por los mercados.

El comportamiento de las tasas mueve la aguja del dólar, porque un recorte incentiva las inversiones y, por ende, un mayor flujo de billetes verdes, lo que los hace más abundantes y, por ende, más baratos.

Por su parte, el Banco de la República de Colombia decidió mantener sus tasas de referencia en 9,25 %. Esto se debió principalmente a las preocupaciones por el comportamiento de la inflación.

Ahora, para esta semana será clave el comportamiento del precio del dólar, pues la OPEP+ (Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros) anunciaron aumentar sus cuotas de producción para diciembre, previo a una pausa para el primer trimestre de 2026.

Agregar demasiados barriles al mercado expone al grupo a una caída de precios que reduce sus beneficios. Lo que suceda con el precio del crudo es esencial para Colombia, ya que es uno de los principales productos de exportación, del que depende buena parte de la entrada de divisas.

En el país también influyen variables locales, como las inversiones extranjeras, el comportamiento de las exportaciones y la recepción de remesas.

Incluso han tenido un impacto, en la tasa de cambio, las operaciones del Ministerio de Hacienda, pues ha amplificado los efectos que ha tenido la debilidad del dólar a nivel global sobre nuestra moneda en lo corrido del año, de acuerdo con Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia.

Desde septiembre, en Bancolombia estiman que el Gobierno ha monetizado aproximadamente USD 3.400 millones en el mercado cambiario, lo que generó una presión bajista sobre el tipo de cambio, dado que este monto equivale a cerca de tres veces el volumen promedio diario de negociación (USD 1.200 millones).

