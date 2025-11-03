Amazon firma acuerdo con OpenAI para suministro de chips de Nvidia

Sam Altman, CEO de OpenAI. Foto: AFP - JASON REDMOND

Amazon firmó un acuerdo de US 38.000 millones con OpenAI para suministrar parte de su creciente demanda de capacidad informática.

Amazon Web Services proporcionará al creador de ChatGPT acceso a cientos de miles de unidades de procesamiento gráfico de Nvidia como parte de un contrato de siete años, anunciaron las compañías este lunes.

El acuerdo marca otro paso en la transformación de OpenAI de un laboratorio de investigación a una potencia en inteligencia artificial que ha redefinido la industria tecnológica. La empresa se comprometió a gastar US 1,4 billones en infraestructura para construir y alimentar sus modelos de IA, un desembolso sin precedentes que ha generado preocupaciones sobre una posible burbuja de inversión.

Para Amazon, que ha tenido dificultades para competir en la era de la IA, el acuerdo representa un respaldo a su capacidad para construir y operar gigantescas redes de centros de datos. “A medida que OpenAI continúa ampliando los límites de lo posible, la infraestructura de primer nivel de AWS servirá como columna vertebral de sus ambiciones de IA”, dijo Matt Garman, director ejecutivo de AWS, en un comunicado.

Amazon es el mayor proveedor mundial de computación en la nube. Pero hasta ahora, AWS se mantenía al margen mientras casi todos los grandes operadores de nube en Estados Unidos se asociaban con OpenAI para respaldar sus proyectos.

Microsoft, el mayor inversionista de OpenAI y su anterior proveedor exclusivo de servicios en la nube, anunció recientemente un nuevo compromiso de la compañía para gastar unos US 250.000 millones en su unidad Azure. Oracle Corp. firmó un contrato de US 300.000 millones para proveer centros de datos a OpenAI, y a comienzos de este año, la startup reveló que Google Cloud Platform de Alphabet Inc. también forma parte de las empresas que impulsan ChatGPT. Además, OpenAI tiene un acuerdo de US$22.400 millones con CoreWeave Inc., uno de los nuevos proveedores de “neoclouds” que ofrecen servicios a desarrolladores de IA.

Según el acuerdo anunciado este lunes, OpenAI comenzará de inmediato a usar la capacidad de AWS, con la totalidad del servicio prevista antes de fines de 2026 y la opción de ampliar la colaboración en los años siguientes. Amazon desplegará cientos de miles de chips, incluidos los aceleradores GB200 y GB300 de Nvidia, en clústeres diseñados para ayudar a ChatGPT a generar respuestas o entrenar modelos de nueva generación.

“Escalar la IA de frontera requiere una capacidad informática masiva y confiable”, afirmó Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI. “Nuestra alianza con AWS fortalece el ecosistema informático que impulsará esta nueva era y llevará la IA avanzada a todos”.

Amazon también figura entre los mayores inversionistas de Anthropic PBC, la desarrolladora de IA fundada por exempleados de OpenAI. La compañía con sede en Seattle anunció la semana pasada que un complejo de centros de datos construido para Anthropic y alimentado por cientos de miles de chips Trainium2 de AWS ya está operativo. El mes pasado, Google informó que suministrará hasta un millón de sus chips especializados de IA a Anthropic, en un acuerdo valorado en decenas de miles de millones de dólares.

