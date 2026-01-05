Dólar hoy en Colombia: así cotiza el precio de la moneda este 5 de enero

Imagen de referencia. Foto: Canva

El dólar pisó con fuerza el primer lunes del año. La divisa empezó la jornada de hoy en COP 3.817, un aumento de COP 45 frente al cierre del viernes (COP 3.772).

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se registra en COP 3.790, según la Superintendencia Financiera, un aumento de 0,89 % en comparación a la anterior jornada.

Tasa Representativa del Mercado vigente para el 03-ene-2026, 04-ene-2026 y 05-ene-2026: $3,790.77 pic.twitter.com/uWHwh2bJfm — Superfinanciera (@SFCsupervisor) January 2, 2026

El precio de la divisa se ha mantenido al alza desde los COP 3.754 del último lunes de diciembre, con una valorización de COP 63 pesos. Sin embargo, si se compara con hace un mes, la moneda ha perdido COP 48 frente a los COP 3.865 del 9 de diciembre.

Las apuestas del mercado para el dólar en 2026

De cara a 2026, el consenso del mercado apunta a un escenario distinto al de 2025. Tras un año de apreciación del peso, los analistas anticipan que la tasa de cambio podría moverse en niveles más altos en promedio.

El cambio de tono responde a una combinación de factores: mayor incertidumbre externa, riesgos fiscales en Colombia y un año electoral que puede derivar en mayor volatilidad del mercado cambiario.

Iván Torroledo, cofundador de Littio, ha señalado que el comportamiento del dólar en 2026 estará fuertemente condicionado por factores externos como la trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos, el precio del petróleo y los episodios de tensión geopolítica.

El analista advierte que el dólar podría registrar repuntes puntuales, especialmente en momentos de menor apetito por riesgo, sin que ello implique un regreso a los niveles vistos a comienzos de 2025.

El centro de pensamiento Fedesarrollo también anticipa presiones de depreciación del peso. El centro de pensamiento advierte que los riesgos fiscales y la incertidumbre de política económica asociada al año electoral podrían pesar sobre el peso colombiano en 2026, incluso en un escenario de política monetaria relativamente restrictiva.

Las principales proyecciones para el dólar en 2026 son:

Fedesarrollo: tasa de cambio promedio de COP 3.943 .

Banco de Bogotá: proyecciones alrededor de los COP 3.900 .

DAVIbank: estima un nivel cercano a COP 4.045.

