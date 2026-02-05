Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 5 de febrero

Imagen de referencia.

El precio del dólar ha repuntado levemente en los últimos días, aunque se mantiene por debajo de los COP 3.700.

Para este jueves, la divisa abrió en COP 3.670, lo que representa un incremento de 20 pesos frente al último cierre de jornada del pasado miércoles (3.650).

Por su parte, la Superintendencia Financiera fijó en COP 3.644,93 la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este 5 de febrero.

Los movimientos en el dólar

Según Investigaciones Económicas de Bancolombia, a nivel internacional esta semana ha sido clave para el dólar la aprobación del acuerdo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para restablecer la financiación de sectores como defensa, salud, trabajo, educación y vivienda. A nivel local, han sido importantes los mensajes tras la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro.

De otra parte, el más reciente Informe del Mercado Cambiario de Bancolombia muestra que en enero el comportamiento del dólar frente al peso colombiano estuvo condicionado, en primer lugar, por la debilidad de la divisa estadounidense a nivel global.

El documento señala que el índice dólar (DXY) retrocedió 1,4 % mensual, en un entorno marcado por la expectativa sobre el ciclo de tasas de la Reserva Federal y nuevos episodios de incertidumbre internacional.

El balance fue favorable para la moneda colombiana durante el primer mes del año: la tasa de cambio se movió en un rango entre COP 3.590 y COP 3.845 y cerró en COP 3.690, es decir, COP 90 por debajo del cierre de diciembre.

Las proyecciones para el dólar en 2026

💱 Investigaciones Económicas de Bancolombia estima que en el primer trimestre del año el dólar se ubicará en niveles cercanos a COP 3.700.

📈 Según los analistas consultados en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, para diciembre de 2026 se espera una tasa de cambio de COP 3.830.

💰 Los analistas consultados en la Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos del Banco de la República esperan que la tasa de cambio cierre el año en COP 3.800.

