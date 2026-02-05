Logo El Espectador
Economía
Empresas

Vuelos a Venezuela: Avianca volverá a Caracas con trayectos diarios

A partir del 12 de febrero la empresa reactivará sus viajes al país vecino.

Redacción Economía
05 de febrero de 2026 - 01:41 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: El Espectador - José Vargas
Avianca anunció la reactivación de su ruta directa entre Bogotá y Caracas desde el 12 de febrero de 2026. La operación regresa con vuelos diarios.

La empresa retoma los vuelos como resultado de la evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad aérea, desarrollada en coordinación con las autoridades competentes.

¿Cuándo serán los viajes?

Los itinerarios son:

Ruta Vuelo FrecuenciaIdaRegreso
Bogotá-Caracas AV142 Diaria7:4010:40
Caracas-BogotáAV143Diaria12:1013:15

Avianca asegura que siempre prioriza la seguridad en sus operaciones. En el caso de Venezuela, “ese compromiso se evidencia en las más de seis décadas de operación”, sostiene.

Con la reactivación de la ruta Bogotá-Caracas la aerolínea continúa trabajando por el fortalecimiento de la conectividad en la región y del desarrollo de la actividad comercial y turística binacional.

Los tiquetes para esta ruta ya se encuentran disponibles en la página de la empresa, la aplicación móvil, puntos de venta físicos, las agencias de viaje y el Contact Center.

Vale recordar que, a finales de noviembre, el Gobierno de Venezuela hizo efectiva la revocatoria de los permisos de vuelo de seis aerolíneas internacionales, entre ellas Avianca y Latam Colombia.

La decisión se produjo luego de que las compañías suspendieran sus vuelos hacia y desde Caracas, tras las alertas de seguridad emitidas por autoridades aeronáuticas de Estados Unidos y Europa por el incremento de la actividad militar en la región.

Antes de la revocatoria de permisos, Avianca operaba la ruta Bogotá-Caracas con hasta dos vuelos diarios, es decir, cerca de 14 frecuencias semanales. Con aviones de un solo pasillo, su operación representaba alrededor de 5.000 asientos por semana entre Colombia y Venezuela.

Por Redacción Economía

