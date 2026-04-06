Dólar hoy en Colombia: así abre el mercado este lunes 6 de abril

En el último año, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) ha disminuido un 14 % (COP 598,22) en referencia a hace un año. Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - tsingha25

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El dólar abrió la jornada de este lunes 6 de abril en el mercado spot colombiano en COP 3.645,00, lo que representa una caída de COP 7,44 frente al cierre anterior, que fue de COP 3.652,44 el pasado 1 de abril.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en COP 3.675,81. La cotización del dólar en Colombia se mantuvo inalterada frente al día anterior. Además, la TRM disminuyó 14 % (COP 598,22) frente al mismo día del año pasado y cayó 2,45 % (COP 92,13) frente al mismo día del mes anterior.

El comportamiento de la divisa sigue marcado por el frente externo. La guerra en Medio Oriente, que ya entró en su sexta semana, ha alterado los flujos globales de crudo mientras el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado. En ese contexto, Arabia Saudita ha redirigido buena parte de sus envíos al puerto de Yanbu, en el mar Rojo, y el Brent acumulaba un alza de más de 50 %.

Hacia las 8:00 a. m. en Colombia, el Brent se cotizaba en US$108,47.

Ese entorno ha mantenido el atractivo del dólar como activo refugio, aunque para Colombia los altos precios del petróleo también pueden darle soporte al peso.

Proyecciones de precio

En marzo, la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo mostró que el consenso del mercado apuntaba a una tasa de cambio de COP 3.800 para diciembre de 2026 .

En la encuesta mensual de expectativas del Banco de la República, la media para el 31 de marzo de 2026 fue de COP 3.716,93, mientras que para el 31 de diciembre de 2026 se ubicó en COP 3.800,22.

Banco de Bogotá proyectó una TRM de COP 3.800 para abril de 2026.

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