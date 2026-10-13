Precio del dólar hoy en Colombia: así arranca la divisa este 13 de octubre

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en COP 3.194,44, fijada por la Superintendencia Financiera, una reducción de 0,76 % frente a la anterior (COP 3.218,75).

El dólar comienza su cotización a la baja en COP 3.205, lo que representa un aumento de COP 16 en comparación con el cierre de la última jornada de la divisa, que fue el pasado viernes 9 de octubre (COP 3.189).

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Un análisis de Bloomberg señala que parte del fortalecimiento del dólar responde al mayor margen que ha demostrado Estados Unidos para soportar nuevas alzas de las tasas de interés frente a otras grandes economías. Por ejemplo, las preocupaciones fiscales en Francia y los altos precios de la energía han presionado al euro.

Le puede interesar

La inflación en Estados Unidos también ha jugado un papel relevante.Como lo explica el Grupo Cibest, la Reserva Federal demostró, en su última reunión, una postura “hawkish”, de halcón, que es un término que suele emplearse para describir que sus funcionarios están priorizando el control de la inflación por encima del crecimiento económico o el empleo. De allí que la Fed haya aumentado su tasa de interés en 25 puntos básicos, hasta 3,75 % – 4 %. Esta decisión fue unánime y respondió a la inflación que se mantiene por encima del 2 %, impulsada por el conflicto en Oriente Medio.

Esto tiene sus coletazos en la cotización del dólar en otras economías, especialmente en las de los países emergentes. Las mayores tasas de interés son interpretadas por los inversionistas como una señal de mayor riesgo en el mercado, por lo que muchos suelen recoger sus inversiones y pasarlas a activos refugio, como el dólar, mientras que otros optan por postergar sus inyecciones de capital a la espera de que bajen las tasas. En todo caso, aumenta la demanda por el billete verde, este se vuelve más escaso y, por consiguiente, aumenta su valor.

Algo clave en esto es el petróleo, cuyo precio se ha encarecido producto del conflicto en Medio Oriente. Esto ha presionado los costos de la energía en Estados Unidos. La situación ha sido tal que, en las últimas horas, Donald Trump anunció un acuerdo con Vladímir Putin para aumentar el suministro de diésel.

El análisis de Grupo Cibest subraya que persistirán los riesgos asociados al fortalecimiento del dólar global, debido a la alta probabilidad de que la Fed vuelva a subir sus tasas, nuevamente en 25 puntos básicos, en su reunión de octubre.

“Anticipamos que el USDCOP se ubicará entre COP3.190 y COP3.390 durante octubre, en un contexto de fortaleza del dólar y las negociaciones con el FMI”, detalla.

El panorama en Colombia del precio del dólar

En los últimos 30 días, el repunte del dólar se concentró entre el 9 y el 29 de septiembre, periodo en el que la divisa subió COP 277 y alcanzó los COP 3.350, un nivel que no se registraba desde mediados de año.

No obstante, si se amplía la ventana de tiempo a los últimos 12 meses, el dólar sigue manifestando una devaluación superior al 22 % frente al peso colombiano. Pero no hay que perder de vista que desde septiembre se viene consolidando un repunte que, como anticipan los analistas, puede mantenerse.

Como lo explica Daniel Londoño Tapia, Country Manager Global66, para los próximos días los mercados podrían mover al dólar a los COP 3.260, dependiendo de las señales que siga dando la Fed sobre la decisión que tomaría en su próxima reunión.

Aunque en esto también influyen las propias decisiones que tome el emisor colombiano, el Banco de la República. Si este también opta por subir sus tasas, esto seguiría atrayendo las inversiones extranjeras (por el fenómeno del carry trade), lo que sería un soporte adicional de cara a esas eventuales variaciones que se anticipan para el dólar.

“En el frente local, el Presupuesto de 2027 entra en su recta final en las plenarias, con plazo hasta la medianoche del 20 de octubre. La Ley de Rescate, con la que Hacienda busca recortar gasto y en la que podría incluir una reducción gradual del 4×1000, se espera para la segunda quincena del mes. El escenario base es un rango entre COP 3.150 y COP 3.260, con el IPC americano como el dato que define hacia qué lado se rompe”, concluye Londoño.

Publicidad

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.