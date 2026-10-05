Precio del dólar hoy en Colombia: así arrancó la divisa este 5 de octubre

Septiembre terminó con un alza de 2,72 % para la divisa: pasó de COP 3.220 a COP 3.307,50, unos COP 87,50 más. La TRM,…

La Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera, se ubica en COP 3.273, treinta y cuatro pesos por debajo de la anterior (COP 3.307). Frente al mismo día de 2025, la TRM es 15,52 % menor (COP 601 menos).

La moneda estadounidense abrió a la baja, con un registro en COP 3.250, treinta y seis pesos por debajo de la apertura del viernes (COP 3.286) y catorce pesos menos que el cierre (COP 3.264).

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Septiembre terminó con un alza de 2,72 % para la divisa: pasó de COP 3.220 a COP 3.307,50, unos COP 87,50 más. La TRM, por su parte, pasó de COP 3.213 a COP 3.341,23, una subida de unos COP 128.

Proyección para esta semana

De cara a los próximos días, los analistas prevén un mercado dominado por indicadores clave de precios y la incertidumbre fiscal local. La tendencia reciente ha favorecido la valorización del peso colombiano pero los expertos coinciden en que persistirá un entorno de alta volatilidad.

Jonnathan Torres, banquero de inversiones en Values AAA, destaca que los mercados continuarán asimilando las débiles cifras laborales de septiembre en Estados Unidos, las cuales impulsaron una moderación del dólar a pesar de la presión al alza en los bonos del Tesoro. Por otro lado, Andrés Sánchez, asociado de Divisas de Credicorp Capital, subraya que los datos de inflación en Colombia serán determinantes para reajustar las proyecciones sobre el comportamiento del dólar.

Andrés Sánchez, asociado de Divisas de Credicorp Capital, añade que el avance del proceso electoral en Brasil, con su primera vuelta hoy 4 de octubre, "continuará ganando relevancia para los mercados y podría generar algo de ruido sobre los activos de la región".

De acuerdo con el experto, factores como los flujos locales, el carry trade (endeudarse en monedas con tasas bajas para invertir en otras con tasas altas) y la dinámica regional seguirán siendo los principales motores del dólar y definitivamente la incertidumbre fiscal seguirá trazando algo del camino.

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