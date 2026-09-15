Precio del dólar hoy en Colombia: así se cotiza en casas de cambio

La apertura estuvo además COP 9,30 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para este martes se fijó en COP 3.109,30. La moneda estadounidense registró un mínimo de COP 3.094 y un máximo de COP 3.100 en la jornada de este lunes. La tasa continúa moviéndose en torno a la barrera de los COP 3.100.

El dólar inició su cotización en Colombia este martes 15 de septiembre en COP 3.100, lo que representa una subida con respecto al precio de cierre de este lunes que estuvo en COP 3.094. Esta variación equivale a un alza del 0,19 %.

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¿De qué depende la cotización del peso colombiano?

La cotización del peso colombiano suele responder a factores externos y locales. Entre los primeros están la evolución global del dólar, las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y el comportamiento del precio internacional del petróleo, relevante para Colombia por el peso de sus exportaciones de crudo.

Para un país exportador de crudo como Colombia, una cotización más alta del Brent puede aumentar la entrada de dólares por exportaciones y, en consecuencia, elevar la oferta de la divisa en el mercado local. Cuando esa oferta crece y la demanda no aumenta al mismo ritmo, el dólar tiende a perder valor frente al peso.

A esto se suman la discusión sobre el Presupuesto General de la Nación de 2027 y las preocupaciones sobre las cuentas fiscales. Aunque el peso ha ganado terreno frente al dólar durante 2026, Bancolombia advierte que la incertidumbre global y los riesgos internos podrían cambiar ese panorama en los próximos meses.

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