Precio del dólar hoy en Colombia: así se cotiza este 30 de octubre

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) dejó el miércoles, 28 de octubre, su tasa de interés de política monetaria entre 3,75 % y 4 %, después de…

La Tasa Representativa del Mercado (TRM), que fija la Superintendencia Financiera, se ubicó en COP 3.166,91, un 0,14 % por encima de la del día anterior.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) dejó el miércoles, 28 de octubre, su tasa de interés de política monetaria entre 3,75 % y 4 %, después de haberla subido en septiembre por primera vez en tres años. Dos de los 12 miembros del comité votaron en contra: querían otro aumento de un cuarto de punto. Kevin Warsh, presidente de la entidad, dijo en la rueda de prensa que la inflación es el principal problema económico del país.

Lo que haga la Fed influye en el apetito de los inversionistas por monedas emergentes, como el peso colombiano. De hecho, la tasa del Banco de la República está en 12,25 %, más de tres veces la estadounidense. Para Investigaciones Económicas de Bancolombia, un mayor diferencial de tasas favorecería al peso y ayudaría a contener los precios de los bienes importados.

La junta del Banco de la República, en las minutas de su reunión de septiembre, había dicho que los codirectores que votaron por mantener la tasa advirtieron que el diferencial incentiva el carry trade, operaciones en las que los inversionistas se endeudan donde el dinero es barato para invertir donde rinde más, y que eso presiona al peso a apreciarse. Sin embargo, afirmaron, esa apreciación, sumada a una tasa real elevada, ha deteriorado las condiciones financieras y de competitividad de los productores de bienes y del agro.

Otro grupo de codirectores señaló que las recientes alzas de tasas en las economías desarrolladas reducen el apetito por riesgo de los inversionistas internacionales, lo que puede aumentar la prima de riesgo del país y revertir la apreciación del peso, con posibles efectos al alza sobre los precios.

Este jueves, 29 de octubre, fue el turno del Banco Central Europeo (BCE), que también mantuvo quieta su tasa de depósito, en 2,50 %, después de las alzas de junio y septiembre. Su presidenta, Christine Lagarde, anunció además que dejará el cargo el 7 de febrero de 2027, nueve meses antes de que termine su mandato.

En los dos lados del Atlántico hay un mismo ruido de fondo: la energía. Los precios se han disparado desde la guerra en Irán. En Estados Unidos, la gasolina cuesta 40 % más que antes del conflicto, lo que ha hecho repuntar la inflación, y el costo de vida es una de las principales preocupaciones de los votantes a pocos días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. En varios países de la Unión Europea, el litro de diésel supera los 2,30 euros (US$2,57).

Para aliviar esa presión, doce países de la UE, entre ellos Alemania, Francia e Italia, sacarán 42,6 millones de barriles de sus reservas estratégicas de aquí a finales de enero de 2027, y 20,5 millones serán de diésel. El compromiso viene del G7, que a comienzos de octubre decidió liberar hasta 100 millones de barriles de diésel y crudo en cuatro meses. Dan Jorgensen, comisario europeo de Energía, dijo que buscan estabilizar en lo posible los mercados de diésel ante la llegada del invierno.

El petróleo es una variable cambiaria para Colombia, que lo exporta: un barril más caro significa más dólares entrando al país. Felipe Campos, experto en temas cambiarios, dice que el peso se ha comportado casi como un reflejo del crudo. El Brent llegó a US$113,17 el jueves 22 de octubre, su mayor cierre desde el 4 de mayo.

Los factores nacionales

Recientemente, se conoció que Colombia colocó bonos internacionales por USD 5.200 millones, con vencimientos en 2032, 2037 y 2056 y tasas de 7,05 %, 7,65 % y 8,15 %, respectivamente. La demanda superó los US$17.000 millones en su punto más alto, más de tres veces el monto colocado. Son dólares que entran al país, pero no todos se quedan como dólares: según el Banco de Bogotá, una parte tendrá que convertirse en pesos para pagar obligaciones internas, un paso que dicho banco llama "monetización".

Cuánto se convierta depende de otra meta. Hacienda necesita colocar cerca de COP 19,1 billones en TES, la deuda pública en pesos, entre noviembre (COP 10 billones) y diciembre (COP 9,1 billones), como lo publicó El Espectador en este artículo. Si lo logra, el Banco de Bogotá calcula que la monetización estaría entre US$2.500 millones y US$3.000 millones. Si no, podría superar los US$3.000 millones. “Si bien la emisión subsana las necesidades de liquidez de corto plazo, se hace a un alto costo dado el retador contexto global y local”, detalló el banco, que considera que bajar ese costo requiere un ajuste fiscal.

Ahí entra el Gobierno. Como ha insistido el Ministerio de Hacienda, pronto se presentará una propuesta con medidas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, la llamada ley de rescate económico, en medio de los acercamientos de su administración con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para atender el déficit fiscal. En septiembre, el gabinete económico les había dicho a inversionistas en Nueva York que confía en que el Congreso aprobará el plan de austeridad. Para el Banco de Bogotá, presentar esa ley es una de las alternativas del Gobierno, con la expectativa de mejorar el apetito de los inversionistas por los activos colombianos.

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Otro de los factores que configurarán el valor del dólar en Colombia tiene que ver con el Banco de la República, que decide si mueve o no su tasa de interés este viernes, 30 de octubre. A la fecha, su tasa está en 12,25 % tras el alza de septiembre, cuando cinco de los siete directores votaron por subirla y la inflación llegó a 6,29 % anual, según el DANE. En la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, la mayoría de los analistas espera que el año cierre en 12,50 %, 25 puntos básicos por encima de la tasa actual. Una tasa más alta puede enfriar la inflación y, a la vez, vuelve más atractivo tener pesos, lo que fortalece la moneda local y ayudaría a frenar repuntes del dólar.

Además, este jueves, el Gobierno presentó el proyecto de ley de Ajuste Fiscal, conocido como de "rescate económico". Aunque el Ejecutivo había prometido que el ajuste fiscal se haría solo recortando gastos, el texto radicado en la Cámara incluye modificaciones en impuestos para aumentar ingresos. El 70 % de los recursos del proyecto, aseguró Restrepo, llegan de un “apretón del cinturón del Estado”: con la reducción de burocracia, menos contratos, control en las compras y “plata quieta en los fondos que vuelve a la caja de todos” el Gobierno promete ahorrar COP 44,6 billones en 2027 y COP 76,1 billones en 2030. El 30 % restante del ajuste saldrá de más impuestos.

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