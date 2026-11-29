El Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) protege a los colombianos de este tipo de situaciones. El procedimiento y disposiciones se establecen en su artículo 51. Este es sobre el pago cuando una compra hecha por internet o canales electrónicos que resulta ser…

Si revisa su celular o extracto bancario y encuentra el aviso de una compra que no reconoce, no tiene que pagar irremediablemente ese gasto. La ley le da alternativas para que se proteja de "compras fantasmas" o de robos de información que involucren sus productos financieros.

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¿Qué hago si me cobran en la tarjeta de crédito una compra que no hice?

El Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011) protege a los colombianos de este tipo de situaciones. El procedimiento y disposiciones se establecen en su artículo 51. Este es sobre el pago cuando una compra hecha por internet o canales electrónicos que resulta ser fraudulenta o que no fue solicitada.

Cuando la compra se realice por cualquier canal digital, "los participantes del proceso de pago deberán reversar los pagos que solicite el consumidor cuando sea objeto de fraude, o corresponda a una operación no solicitada, o el producto adquirido no sea recibido, o el producto entregado no corresponda a lo solicitado o sea defectuoso", establece la norma.

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La ley establece que la reversión del pago debe proceder dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que el consumidor tuvo noticia de la operación fraudulenta o no solicitada o que debió haber recibido el producto o lo recibió defectuoso o sin que correspondiera a lo solicitado.

Para reversar la compra, "el consumidor deberá presentar queja ante el proveedor y devolver el producto, cuando sea procedente, y notificar de la reclamación al emisor del instrumento de pago electrónico utilizado para realizar la compra, el cual, en conjunto con los demás participantes del proceso de pago, procederán a reversar la transacción al comprador", dice el Estatuto del Consumidor.

En el evento que existiere controversia entre proveedor y consumidor derivada de una queja y esta fuere resuelta por autoridad judicial o administrativa a favor del proveedor, el emisor del instrumento de pago (banco), cargará definitivamente la transacción reclamada al depósito bancario o instrumento de pago correspondiente o la debitará de la cuenta corriente o de ahorros del consumidor, y el dinero será puesto a disposición del proveedor. De no ser posible, se le informará al proveedor, para que este inicie las acciones que considere pertinentes contra el consumidor.

Lo anterior, sin perjuicio del deber del proveedor de cumplir con sus obligaciones legales y contractuales frente al consumidor. De lo contrario, estará expuesto a las sanciones administrativas a que haya lugar.

En caso de que la autoridad judicial o administrativa determine que hubo mala fe por parte del consumidor, la Superintendencia podrá imponerle sanciones de hasta cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

¿En qué casos me regresan el dinero?

De otro lado, La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) establece (en la Sentencia 16529), que cuando se haya utilizado una tarjeta de crédito o débito para hacer un pago se debe reversar cuando:

Sea objeto de fraude.

Corresponda a una operación no solicitada.

El producto adquirido no sea recibido.

El producto entregado no corresponda a lo solicitado o sea defectuoso.

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