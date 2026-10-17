Los beneficiarios son aquellos entre los 14 y 28 años, en condición de pobreza o vulnerabilidad, estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y profesionales de universidades públicas y del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Miles de jóvenes recibirán COP 400.000 por permanencia y los universitarios que alcanzaron un promedio de 4.0 o más durante el primer semestre del año, recibirán COP 200.000 adicionales por excelencia académica, es decir, entregaremos hasta COP 600.000 para algunos de ellos.

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Renta Joven comenzará su quinta transferencia: estas son las fechas de entrega del dinero

“Queremos reconocer este esfuerzo, el de permanecer, cumplir y seguir apostándole a la educación como una oportunidad para construir un futuro distinto”, dijo la directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez.

Esta quinta transferencia monetaria condicionada al cumplimiento de compromisos corresponde a Permanencia y Excelencia del primer semestre de 2026 para beneficiarios de Instituciones de Educación Superior; y a Permanencia de junio y julio de 2026, para estudiantes del SENA.

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La entrega de la quinta transferencia monetaria será entre los miércoles 21 y 28 de octubre de 2026.

Los jóvenes con cuenta activa y vigente en el Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF, recibirán los recursos a través de abono directo a cuenta de ahorros o billetera electrónica.

Quienes no tengan producto financiero informado a Prosperidad Social recibirán en modalidad de giro en los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros en todo el país; esta transferencia se debe retirar dentro del plazo establecido.

Los participantes podrán consultar los puntos de atención por municipio en el siguiente enlace: Consulta tu subsidio.

La entidad recuerda que, en caso de que los beneficiarios tengan alguna duda, pueden comunicarse con los canales oficiales de Prosperidad Social:

Página web: prosperidadsocial.gov.co o https://onx.la/PSGOV.

Canal de contenido de WhatsApp: https://onx.la/chwp.

Presentar una PQRSDF (petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia, felicitación) por medio del formulario web: https://onx.la/delta1.

Gerencias regionales: https://prosperidadsocial.gov.co/en-los-territorios/.

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