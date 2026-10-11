La principal diferencia está en el valor solicitado: por Fondo en Línea y la aplicación del FNA solo se tramitan retiros de hasta COP 2.700.000. Si necesita retirar una suma mayor, debe acercarse a uno de los puntos de atención de la entidad para presentar la solicitud…

Quienes tienen una cuenta de Ahorro Voluntario Contractual (AVC) en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) pueden solicitar el retiro de sus recursos. El trámite se puede realizar por internet o en los puntos de atención de la entidad, según el monto y las condiciones de la cuenta.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Requisitos para el retiro de ahorro voluntario de la FNA y paso a paso para hacerlo

La principal diferencia está en el valor solicitado: por Fondo en Línea y la aplicación del FNA solo se tramitan retiros de hasta COP 2.700.000. Si necesita retirar una suma mayor, debe acercarse a uno de los puntos de atención de la entidad para presentar la solicitud y los documentos correspondientes.

Publicidad

El procedimiento también puede variar si la cuenta tiene beneficio tributario AFC, si existe un embargo o si el trámite lo realiza un apoderado. Estos casos requieren documentos adicionales.

¿Qué es el Ahorro Voluntario Contractual de la FNA?

El Ahorro Voluntario Contractual es una modalidad mediante la cual una persona acuerda con el Fondo Nacional del Ahorro realizar depósitos durante un plazo y por un monto determinados.

Le puede interesar

Este ahorro está dirigido, entre otros, a trabajadores independientes, trabajadores dependientes de determinados segmentos y colombianos residentes en el exterior. Puede servir como base para solicitar un crédito de vivienda o un contrato de leasing habitacional, siempre que se cumplan las condiciones de la entidad.

Según la información publicada por el FNA, el contrato tradicional tiene una duración de 12 meses, mientras que algunas modalidades con condiciones especiales pueden tener plazos de nueve o 12 meses. La entidad también señala que reconoce intereses sobre el dinero ahorrado y que no cobra por administración ni por realizar retiros.

¿Cuáles son los requisitos para retirar el ahorro voluntario de la FNA?

Los documentos dependen del canal que utilice y de las características de la solicitud.

Para el trámite presencial, la lista general de documentos publicada por el FNA incluye:

Documento de identidad: fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o cédula de extranjería, según corresponda.

Formulario de solicitud: debe presentar el formato original de Solicitud de Terminación y/o Retiro de Depósitos de Cuentas de Ahorro Voluntario Contractual, debidamente diligenciado.

Firma y huella: el formulario debe llevar la firma y la huella de la persona que presenta la solicitud. No debe tener tachones ni enmendaduras.

Para ciudadanos extranjeros, la entidad contempla documentos como el pasaporte, la cédula de extranjería, el Permiso por Protección Temporal (PPT) y otros documentos de identificación admitidos, según el caso.

El formulario corresponde al código GCP-ACV-FO-004. Se puede consultar y descargar desde los canales oficiales del Fondo Nacional del Ahorro.

Hay una diferencia importante entre las modalidades: para las solicitudes realizadas por Fondo en Línea, el FNA indica que no es necesario aportar documentos. Sin embargo, la entidad puede aplicar mecanismos de autenticación para verificar la identidad del titular.

¿Cómo retirar el ahorro voluntario de la FNA por internet?

Si el monto solicitado no supera los COP 2.700.000, puede utilizar los canales digitales habilitados por el Fondo Nacional del Ahorro.

El procedimiento general es el siguiente:

Ingrese a Fondo en Línea o a la aplicación del FNA. Acceda a su cuenta con los datos de ingreso correspondientes. Busque la opción para realizar el retiro del Ahorro Voluntario Contractual. Siga las instrucciones de la plataforma para registrar la solicitud y completar las verificaciones de identidad. Revise los datos de la solicitud y de la cuenta bancaria indicada para recibir los recursos, cuando corresponda.

El FNA establece que por estos canales solo se tramitan solicitudes de pago de AVC de hasta COP 2.700.000. Si el valor supera ese límite, debe realizar el trámite presencialmente.

La entidad no publica en la información consultada un plazo general único para el desembolso de todos los retiros. Por eso, es recomendable conservar el comprobante de la solicitud y consultar su estado directamente con el Fondo.

Publicidad

¿Cómo hacer el retiro presencial en el FNA?

Si necesita retirar más de COP 2.700.000 o su caso requiere atención presencial, debe acudir a un punto de atención del Fondo Nacional del Ahorro.

El procedimiento es el siguiente:

Prepare los documentos. Reúna la fotocopia legible de su documento de identidad y el formulario original de solicitud, diligenciado, firmado y con huella.

Revise si su caso exige soportes adicionales. Por ejemplo, las cuentas con beneficio AFC destinadas a la compra de vivienda pueden requerir promesas de compraventa, certificados de tradición y libertad, contratos fiduciarios o cartas de aprobación de crédito, según la operación.

Ubique un punto de atención. Consulte las sedes disponibles en el directorio oficial del FNA.

Presente la solicitud. Entregue los documentos y conserve la constancia de radicación.

Haga seguimiento. Puede consultar el estado del trámite en los puntos de atención o comunicarse con las líneas telefónicas de la entidad.

El Fondo Nacional del Ahorro tiene habilitada la línea de Bogotá 601 307 7070 y la línea gratuita nacional 01 8000 52 7070.

Publicidad

¿Qué documentos adicionales pueden pedir para retirar el ahorro?

Los soportes cambian según la situación del titular y el destino de los recursos. Algunos de los casos contemplados por el FNA son los siguientes:

Si la cuenta tiene un embargo: se requiere un oficio original o una fotocopia expedida hace no más de 90 días por la autoridad judicial o pública competente, dirigido al FNA. El documento debe identificar el proceso, al demandante y al afiliado demandado, e indicar el levantamiento o la modificación de la medida cautelar.

Si el ahorro está destinado a un proyecto de vivienda VIPA: la entidad solicita una fotocopia de la promesa de compraventa en la que se especifique que se trata de vivienda VIPA. Si el trámite no continúa y la cuenta está bloqueada, también puede requerirse un oficio de la entidad ante la cual se solicitó el subsidio, que indique que el aspirante no cumplió los requisitos o desistió. En estos casos, el giro se realiza únicamente a la constructora correspondiente.

Si el trámite lo hace un apoderado: se debe presentar el formato específico para solicitudes con apoderado, la identificación de este y el poder correspondiente. Los requisitos cambian según se trate de un poder general, uno especial autenticado, un poder otorgado en el exterior o un caso de privación de la libertad. Si el apoderado debe recibir el dinero, esa facultad tiene que quedar expresamente indicada.

Si falleció el titular: se aplica el procedimiento específico del FNA para el retiro de recursos de afiliados fallecidos, con los documentos exigidos para ese caso.

Antes de acudir a una sede, conviene consultar la lista de documentos aplicable a su situación en la sección de retiros de ahorro del FNA.

Publicidad

¿Qué pasa si el ahorro voluntario tiene beneficio tributario AFC?

Este es uno de los puntos que conviene revisar antes de solicitar el dinero.

El AVC con beneficio AFC está sujeto a condiciones tributarias relacionadas con la permanencia de los recursos y su destinación. Si el retiro no cumple las condiciones exigidas para conservar el beneficio, puede producirse la pérdida de los beneficios tributarios y aplicarse una retención contingente.

Por eso, no es recomendable asumir que una cuenta con beneficio AFC funciona igual que un ahorro voluntario ordinario. La documentación depende del destino de los recursos.

Publicidad

Por ejemplo, para una compra de vivienda pueden solicitarse documentos como la escritura pública, la promesa de compraventa, el certificado de tradición y libertad, el encargo fiduciario o la carta de aprobación del crédito, según se trate de un inmueble construido o sobre planos y de si la operación cuenta con financiación.

En algunos casos, el dinero no se entrega directamente al titular. El FNA señala que puede girarlo al vendedor del inmueble o a la entidad financiera correspondiente. Si el objetivo es trasladar el ahorro a otra cuenta AFC o a un fondo de pensiones voluntarias, también se deben presentar los documentos específicos para ese trámite.

Publicidad

Antes de retirar recursos con beneficio AFC para un uso diferente del previsto, consulte con el FNA las consecuencias tributarias que tendría la operación.

¿A qué cuentas bancarias puede solicitar el giro?

El FNA advierte que no tiene convenio de pagos con algunas plataformas financieras digitales, entre ellas Nequi, Daviplata y las cuentas de Bancolombia a la mano identificadas con números de 10 dígitos.

Publicidad

Sin embargo, la entidad informó que desde el 21 de julio de 2025 habilitó los bancos digitales Lulo Bank, Nu y RappiPay.

Por eso, antes de presentar la solicitud, verifique que la cuenta indicada para recibir los recursos esté habilitada para los giros del Fondo. Un dato bancario incorrecto o una cuenta no admitida puede complicar el pago.

Publicidad

¿Cómo consultar el estado del retiro?

El FNA ofrece dos canales de seguimiento: los puntos de atención a nivel nacional y sus líneas telefónicas.

Puede llamar al 601 307 7070 en Bogotá o al 01 8000 52 7070, línea gratuita nacional. También puede consultar los canales disponibles en el portal oficial de la entidad.

Publicidad

Si vive fuera de Colombia, el Fondo indica que los colombianos residentes en el exterior deben escribir a colombianosenelexterior@fna.gov.co para recibir información sobre el retiro de sus recursos.

Antes de iniciar el trámite, lo más importante es confirmar el monto que va a retirar, verificar si su cuenta tiene condiciones especiales y reunir los documentos correspondientes. Así podrá escoger el canal adecuado y reducir el riesgo de que la solicitud quede incompleta.

Publicidad

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.