Salario mínimo 2026: ¿cuándo se empieza a negociar y quiénes lo definen?

Definitivamente, desde septiembre se siente que viene diciembre. La discusión sobre el salario mínimo del 2026 llegó antes de tiempo. Este debate comienza oficialmente en los primeros días del mes de diciembre, pues es cuando se ve un panorama más completo de cómo le fue a la economía del país a lo largo del año.

Sin embargo, desde julio el presidente Gustavo Petro viene manifestando su intención de terminar el mandato con un aumento considerable para el salario mínimo del próximo año. Este anuncio generó críticas de los empresarios, incluso Fenalco dijo recientemente que se bajará de la mesa de negociación.

¿Cuándo inicia y cuáles son los plazos?

La discusión oficial llegará a inicios de diciembre. Como es costumbre, la reunión para fijar el salario mínimo del siguiente año será en el último mes de 2025 y se hará en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

Durante los primeros quince días del mes se prevé la presentación y discusión de propuestas, de allí en adelante se establecen unos plazos en la negociación, pues la decisión debe quedar tomada a más tardar el 30 de diciembre. De no llegar a un acuerdo entre las partes, el Gobierno tiene la potestad de fijar por decreto el monto.

Quiénes definen el salario mínimo en 2026

La decisión se toma en una mesa de negociación con tres partes: representantes del Gobierno, trabajadores y empresarios.

Las partes deberán evaluar indicadores económicos como la inflación, el índice de productividad (que indica qué tan eficiente es el uso de los recursos con los que dispone la economía para crecer), el desempleo, entre otros, para establecer un aumento que proteja el poder adquisitivo de los trabajadores y las necesidades de cada sector representado.

¿Qué se ha dicho sobre el aumento?

Como ya se mencionó, el presidente Gustavo Petro ha señalado que se buscará un aumento importante para 2026, probablemente mucho más allá de la inflación, que para 2025 cerró agosto en 5,1 %.

Las proyecciones y debates indican un posible aumento cercano al 11-12 %, lo que podría situar el salario mínimo en torno a $1.580.000 hasta $1.600.000 mensuales, cifra que sería históricamente alta. Y que se impondría después del polémico aumento de 9,5 % en 2025.

La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) afirmó que la intención del Gobierno no es llegar a un consenso, sino lograr el aumento vía decreto, por eso el gremio sostiene que no participará este año en la negociación.

