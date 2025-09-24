Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Finanzas Personales

¿Se puede poner una casa o carro a nombre de un niño en Colombia y qué implica?

Aunque suena extraño, la legislación colombiana contempla esa posibilidad y fija reglas para proteger su patrimonio.

Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
25 de septiembre de 2025 - 12:59 a. m.
La ley permite que un niño figure como propietario, pero nunca que administre directamente sus bienes. Imagen de referencia.
La ley permite que un niño figure como propietario, pero nunca que administre directamente sus bienes. Imagen de referencia.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Nuthawut Somsuk
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Poner una casa o un carro a nombre de un niño puede sonar extraño, pero en Colombia es una práctica jurídicamente posible. El tema no es menor: toca la protección del patrimonio familiar y despierta preguntas sobre hasta dónde llega la ley cuando se trata de menores de edad.

Esto dice el Código Civil sobre cuáles son las condiciones que rigen este tipo de decisiones.

Vínculos relacionados

Estas fueron las movidas del Gobierno para lograr aval al presupuesto
Pymes pagaron los platos rotos del impuesto al patrimonio de 2010: estudio
Nuevos topes de retiros y transferencias bancarias para octubre de 2025

Lo que dice la ley

El Código Civil establece que los menores de edad no pueden realizar actos jurídicos por sí mismos.

Sobre este punto, Ena Arredondo, docente de Derecho Civil en Areandina, señala: “En primer lugar, los menores son considerados incapaces absolutos, conforme a lo previsto en el artículo 1504 del Código Civil, lo cual implica que no pueden celebrar negocios jurídicos por sí mismos. En consecuencia, actúan a través de sus representantes legales, que en principio son los padres, y en su defecto, los tutores o curadores designados”.

Según Arredondo, la representación legal permite que un menor figure como propietario a través de mecanismos como la compraventa o la donación. En estos casos, son los padres o tutores quienes firman y adelantan el trámite en nombre del niño, aunque el registro final quede a su nombre.

La docente añade que existe otra herramienta importante: “el fideicomiso civil, regulado en el artículo 794 del Código Civil. A través de este mecanismo, el menor puede ser titular de derechos de propiedad, pero la adquisición plena se encuentra supeditada al cumplimiento de una condición previamente establecida”.

En otras palabras, la ley permite que un niño figure como propietario, pero nunca que administre directamente sus bienes.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Vivienda

Comprar vivienda

Carros

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.