Nuevos topes de retiros y transferencias bancarias para octubre de 2025

Desde este octubre de 2025, los usuarios de la banca en Colombia deben tener en cuenta cambios en los topes de dinero que se pueden manejar tanto en cajeros automáticos como en transferencias digitales.

Entidades como Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco de Bogotá y AV Villas actualizaron sus límites para operaciones diarias, que van desde retiros en efectivo de $2 millones hasta transferencias que alcanzan los $80 millones, según la entidad y el canal utilizado.

Bancolombia

La entidad fijó un límite de $2,7 millones diarios en cajeros automáticos. Para transferencias, el tope depende del tipo de cuenta: hasta $30 millones en cuentas inscritas y hasta $8 millones en no inscritas.

Desde la aplicación, las operaciones con cuentas no registradas están limitadas a $3 millones.

Davivienda

En cajeros automáticos, la entidad permite retiros de hasta $8 millones por transacción con tarjeta.

En canales digitales, fijó topes de $50 millones diarios en transferencias tanto entre cuentas propias como hacia otros bancos (ACH). Además, los pagos de servicios públicos llegan a un máximo de $10 millones y las compras en comercios digitales hasta $5 millones.

BBVA Colombia

El banco estableció un tope de $4,2 millones diarios en retiros de cajeros, que se distribuyen en dos modalidades: $2,1 millones con tarjeta y $2,1 millones sin tarjeta.

Banco de Bogotá

La entidad mantiene un máximo de $2 millones diarios en cajeros automáticos. En transferencias, ofrece hasta $2 millones por Transfiya, $5 millones a través de corresponsales bancarios y hasta $30 millones entre cuentas propias dentro del mismo banco.

Banco AV Villas

En cajeros, el límite diario es de $2 millones, mientras que para transferencias electrónicas el tope es de $5 millones hacia otras entidades del Grupo Aval o bancos externos.

Banco de Occidente

La entidad fijó un máximo de $80 millones diarios en transferencias desde cuentas corrientes y de ahorros a través de sus canales digitales.

Tenga en cuenta

En muchos casos, los bancos permiten modificar límites transaccionales (retiros y transferencias) a través de la app o la banca en línea, dependiendo del perfil del cliente. Para montos superiores al límite del cajero, el usuario debe acudir a una sucursal física o consultar directamente con su entidad.

