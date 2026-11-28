Lo más recomendado ante un hurto o robo del teléfono celular es bloquear la línea y el equipo. Para ello debe comunicarse inmediatamente con su operador móvil para dejar sin efecto su tarjeta SIM y el dispositivo mediante el código IMEI.

La protección de los datos bancarios es una de las mayores preocupaciones de los usuarios cuando les roban su celular. Esta es una guía práctica de lo que puede hacer, si le llegase a ocurrir, para proteger su información y su dinero.

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De este modo puede evitar que las personas mal intencionadas reciban tus mensajes de texto con códigos de verificación e incluso puede bloquear el dispositivo para que no accedan a su información personal y bancaria.

Una vez finalizado este paso, puede recurrir a sus entidades financieras para bloquear sus cuentas o productos.

Cómo bloquear una cuenta de Nequi paso a paso

La plataforma financiera digital Nequi funciona como una billetera que permite a las personas depositar y transferir dinero de manera sencilla y rápida. Actualmente tiene más de 18 millones de usuarios, que acceden a ella desde teléfonos celulares.

Si su celular fue robado, la recomendación que hace la aplicación es bloquear temporalmente la cuenta de Nequi que se encuentra vinculada al dispositivo. Esto, al menos, hasta que pueda recuperar su dispositivo o decida activar uno nuevo:

Ingrese a la página web oficial de Nequi www.nequi.com.co Busque el botón “entrar” y haga clic en este. Ingrese su número de celular y la contraseña. Haga clic en el botón Bloquear cuenta. Confirme el bloqueo de la cuenta.

Recuerde que debe actuar con rapidez y determinación en estos casos para impedir el acceso a sus recursos en caso de robo. Si alguien logra acceder a su cuenta antes de que usted la bloquee, o si tiene problemas en el proceso de bloqueo, puede contactarse con la aplicación a través de la línea 300-6000100 o en el chat https://ayuda.nequi.com.co/hc/es, que aparece en la parte inferior de la app haciendo click en el botón “Ayuda”.

¿Qué hacer con los demás bancos?

Contactarse con su banco. Sea BBVA, Davivienda, Daviplata o Bancolombia. Bloquear sus productos y tarjetas. Cambie sus contraseñas, claves y solicite nuevas tarjetas de crédito, de ser necesario.

¿Qué pasa con las llaves del banco en Bre-B?

Lo primero que tienes que saber es que todas las entidades que hacen parte de Bre-B deben garantizar medidas para prevenir el fraude u otro tipo de delitos, además de cumplir con altos estándares de seguridad para proteger la plata de los usuarios en todo momento.

Cada usuario tiene sus datos guardados de manera cifrada en su dispositivo móvil, así puede asegurarse de que es el único que puede acceder a su cuenta y realizar transacciones.

Pero, si pierde su celular, es muy importante que proteja su cuenta lo más pronto posible, de esta manera podrá seguir usando el sistema sin contratiempos. Tenga presente que las llaves serán un componente fundamental de Bre-B, por lo que no funcionan de forma independiente.

Si tiene dudas adicionales, las entidades financieras y los bancos cuentan con asesores que pueden ayudarle en el proceso.

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