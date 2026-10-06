Como lo ha anticipado el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Sisbén está en un proceso de transformación. La apuesta es avanzar hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), que se convertirá en el instrumento de focalización de los subsidios, programas y…

Identificar qué hogares en Colombia se encuentran en condición de pobreza o vulnerabilidad económica es fundamental para que el Gobierno pueda focalizar las ayudas y programas sociales. Esta ha sido, precisamente, una de las principales funciones que ha cumplido el Sisbén.

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Sisbén: ¿qué pasa el 31 de octubre de 2026 y qué deben hacer los hogares?

Como lo ha anticipado el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Sisbén está en un proceso de transformación. La apuesta es avanzar hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), que se convertirá en el instrumento de focalización de los subsidios, programas y servicios de la oferta social del Estado.

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Para realizar esta transición se estableció un período de adaptación que, de acuerdo con el cronograma vigente, se extiende hasta el 31 de octubre de 2026. Para esa fecha, las entidades que aportan información al sistema ya deberían haber concluido la migración de la información.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Gobierno de De la Espriella publicó un proyecto de decreto que propone ampliar el período de transición hasta el 31 de julio de 2027, por lo que el plazo ya no terminaría el 31 de octubre de 2026. Se trata, por ahora, de una propuesta y no de una modificación ya vigente.

El tiempo adicional busca garantizar que la transición y la interoperabilidad entre las distintas bases de datos y sistemas se lleven a cabo de manera adecuada.

Tenga en cuenta que, en la práctica, el Sisbén no desaparece, sino que ahora se convierte en una de las fuentes que alimenta con información al sistema RUI.

Para medir los ingresos de quienes trabajan de forma informal, se a anunciado que se aplicarán tres vías: ingreso observado (planillas de salud o impuestos, para el sector formal), ingreso estimado (modelo estadístico según variables socioeconómicas) y autodeclaración mediante la encuesta Sisbén en la alcaldía, cuando no existan datos suficientes.

¿Qué deben hacer los hogares?

Mientras se concreta la transición, se recomienda a los hogares consultar su información en el RUI. Para ello, el DNP habilitó la Ventanilla Social, una herramienta que permite verificar la clasificación registrada en este sistema.

Si considera que su información está desactualizada o presenta inconsistencias, a través de la misma ventanilla puede solicitar la corrección de sus datos.

Finalmente, es importante saber que tener Sisbén o estar clasificado en el RUI no significa que automáticamente se vaya a recibir un subsidio, puesto que cada programa establece sus propios requisitos y, con base en estos, determina quién entra o sale del mismo.

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