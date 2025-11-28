Logo El Espectador
Economía
Finanzas Personales

Sube la tasa de usura en diciembre: ¿cuánto interés le pueden cobrar por sus créditos?

Le contamos en cuánto quedó y cuáles serán los créditos más costosos.

Redacción Economía
28 de noviembre de 2025 - 11:59 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images
La Superintendencia Financiera certificó las tasas de interés bancario para el último mes del año.

Para el crédito de consumo y ordinario, la tasa está en 16,68 % efectivo anual. La cifra representa un incremento de 0,02 % frente a la vigente en noviembre (16,66 %).

En la siguiente tabla se encuentran las certificaciones del interés bancario corriente para otras modalidades de crédito:

ModalidadInterés efectivo anual
Crédito de consumo de bajo monto45,16 %
Crédito productivo de mayor monto27,32 %
Crédito productivo rural18,62 %
Crédito productivo urbano38,85 %
Crédito popular productivo rural49,58 %
Crédito popular productivo urbano59,94 %

El interés bancario corriente es la base para el cálculo del valor máximo de los intereses remuneratorio y moratorio definidos en el Código de Comercio. Es decir, la tasa de usura (superarla conlleva sanciones definidas en el Código Penal).

Para el crédito de consumo y ordinario, la tasa de usura en diciembre quedó en 25,02 % (en noviembre estaba en 24,99 %).

Modalidades de créditoInterés remuneratorio y de mora (efectivo anual)Usura (efectivo anual)
Crédito de consumo y ordinario25,02 %25,02 %
Crédito de consumo de bajo monto67,74 %67,74 %
Crédito productivo de mayor monto40,98 %40,98 %
Crédito productivo rural27,93 %27,93 %
Crédito productivo urbano58,28 %58,28 %
Crédito popular productivo rural74,37 %74,37 %
Crédito popular productivo urbano89,91%89,91%

¿Y si me cobran más de la tasa de usura?

La usura es un delito tipificado en el Código Penal. Es decir que quien reciba o cobre, de forma directa o indirecta, a cambio de préstamos de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente.

Independientemente de la manera en la que se demuestre la operación, ocultarla o disimular, incurrirá en prisión de 32 a 90 meses y se deberá pagar una multa de 66,66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Mario Giraldo(196)Hace 37 minutos
Recuerdo los tiempos donde la usura eran créditos a mas del 8% y quienes los cobraban unas sanguijuelas de mala muerte. Bajo este panorama, el efectivo es rey, y el colchon el mejor sitio para el dinero. Delen las gracias al banco de la republica!
