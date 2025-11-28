Sube la tasa de usura en diciembre: ¿cuánto interés le pueden cobrar por sus créditos?

Escucha este artículo
La Superintendencia Financiera certificó las tasas de interés bancario para el último mes del año.
Para el crédito de consumo y ordinario, la tasa está en 16,68 % efectivo anual. La cifra representa un incremento de 0,02 % frente a la vigente en noviembre (16,66 %).
En la siguiente tabla se encuentran las certificaciones del interés bancario corriente para otras modalidades de crédito:
|Modalidad
|Interés efectivo anual
|Crédito de consumo de bajo monto
|45,16 %
|Crédito productivo de mayor monto
|27,32 %
|Crédito productivo rural
|18,62 %
|Crédito productivo urbano
|38,85 %
|Crédito popular productivo rural
|49,58 %
|Crédito popular productivo urbano
|59,94 %
El interés bancario corriente es la base para el cálculo del valor máximo de los intereses remuneratorio y moratorio definidos en el Código de Comercio. Es decir, la tasa de usura (superarla conlleva sanciones definidas en el Código Penal).
Para el crédito de consumo y ordinario, la tasa de usura en diciembre quedó en 25,02 % (en noviembre estaba en 24,99 %).
|Modalidades de crédito
|Interés remuneratorio y de mora (efectivo anual)
|Usura (efectivo anual)
|Crédito de consumo y ordinario
|25,02 %
|25,02 %
|Crédito de consumo de bajo monto
|67,74 %
|67,74 %
|Crédito productivo de mayor monto
|40,98 %
|40,98 %
|Crédito productivo rural
|27,93 %
|27,93 %
|Crédito productivo urbano
|58,28 %
|58,28 %
|Crédito popular productivo rural
|74,37 %
|74,37 %
|Crédito popular productivo urbano
|89,91%
|89,91%
¿Y si me cobran más de la tasa de usura?
La usura es un delito tipificado en el Código Penal. Es decir que quien reciba o cobre, de forma directa o indirecta, a cambio de préstamos de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente.
Independientemente de la manera en la que se demuestre la operación, ocultarla o disimular, incurrirá en prisión de 32 a 90 meses y se deberá pagar una multa de 66,66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
