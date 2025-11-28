Sube la tasa de usura en diciembre: ¿cuánto interés le pueden cobrar por sus créditos?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Superintendencia Financiera certificó las tasas de interés bancario para el último mes del año.

Para el crédito de consumo y ordinario, la tasa está en 16,68 % efectivo anual. La cifra representa un incremento de 0,02 % frente a la vigente en noviembre (16,66 %).

En la siguiente tabla se encuentran las certificaciones del interés bancario corriente para otras modalidades de crédito:

Modalidad Interés efectivo anual Crédito de consumo de bajo monto 45,16 % Crédito productivo de mayor monto 27,32 % Crédito productivo rural 18,62 % Crédito productivo urbano 38,85 % Crédito popular productivo rural 49,58 % Crédito popular productivo urbano 59,94 %

El interés bancario corriente es la base para el cálculo del valor máximo de los intereses remuneratorio y moratorio definidos en el Código de Comercio. Es decir, la tasa de usura (superarla conlleva sanciones definidas en el Código Penal).

Para el crédito de consumo y ordinario, la tasa de usura en diciembre quedó en 25,02 % (en noviembre estaba en 24,99 %).

Modalidades de crédito Interés remuneratorio y de mora (efectivo anual) Usura (efectivo anual) Crédito de consumo y ordinario 25,02 % 25,02 % Crédito de consumo de bajo monto 67,74 % 67,74 % Crédito productivo de mayor monto 40,98 % 40,98 % Crédito productivo rural 27,93 % 27,93 % Crédito productivo urbano 58,28 % 58,28 % Crédito popular productivo rural 74,37 % 74,37 % Crédito popular productivo urbano 89,91% 89,91%

¿Y si me cobran más de la tasa de usura?

La usura es un delito tipificado en el Código Penal. Es decir que quien reciba o cobre, de forma directa o indirecta, a cambio de préstamos de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente.

Independientemente de la manera en la que se demuestre la operación, ocultarla o disimular, incurrirá en prisión de 32 a 90 meses y se deberá pagar una multa de 66,66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.