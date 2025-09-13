Subsidio por fallecimiento de caja de compensación: quién califica y cuánto recibe

Imagen de referencia. Foto: Liz Durán

Existe un subsidio en Colombia que protege al núcleo familiar de una persona en caso de que esta fallezca. Estamos hablando del subsidio por fallecimiento, una prestación social que se otorga principalmente desde las cajas de compensación familiares cuando algún trabajador afiliado muere y tiene el propósito de aliviar la carga económica que deja esta ausencia.

¿A quién se entrega este subsidio?

Esta suma de dinero se le entrega a los beneficiarios que hayan sido registrados por la/el fallecido antes de su muerte. Generalmente, estas personas son el cónyuge y los hijos menores de 18 años, y los hijos mayores de 18 años con alguna discapacidad o que sean dependientes económicamente.

Para hacer de manera segura, la mayoría de cajas de compensación exigen el certificado de defunción de la persona y los documentos de identidad que comprueben que esas son las personas que estaban afiliadas como beneficiarias, además de otros documentos que dependerán de la caja a la que se esté afiliado.

Cabe aclarar que este beneficio no forma parte del salario y se entrega en dinero o servicios, y está dirigido a trabajadores con ingresos bajos o moderados y sus familias, para contribuir a su bienestar en situaciones difíciles como la pérdida de un familiar cercano.

¿Cuánto puede recibir y con qué frecuencia?

El valor que reciba va a depender estrictamente de la caja de compensación a la que pertenezca. En el caso de Cafam el tiempo corresponde a 12 meses de subsidio en dinero por cada persona a cargo afiliada como beneficiaria a la caja y el monto será pagado mes a mes. También existe un subsidio extraordinario en caso de fallecimiento de un beneficiario, que corresponde a 12 cuotas de subsidio en un solo desembolso. Además, en esta caja específica el subsidio solo será entregado a personas que ganen menos de cuatro salarios mínimos.

En el caso de Colsubsidio además de la entrega de subsidio durante los 12 meses después del fallecimiento de la persona, se entregará un bono de $3.000.000 que será repartido entre los beneficiarios y se verá representado la mitad en dinero y la mitad en bonos para comparar de supermercados.

Para tener claridad sobre cuánto le corresponde será necesario que se acerque a su caja de compensación y se asesore personalmente.

