¿Una casa se puede vender por pisos o partes? Le contamos cómo funciona el proceso divisorio

Vender una casa por partes es posible, pero se debe cumplir con algunos requisitos y procesos anteriores a la venta. Generalmente esto sucede cuando se hereda un bien o hay un inmueble que le pertenece a varias personas.

Según el Ministerio de Justicia, cuando las personas no pueden ponerse de acuerdo se interpone una demanda ante un juez civil para que este de inicio a un proceso divisorio en el que la vivienda o el inmueble se reparte entre los copropietarios o se vende completo y se reparten las ganancias (dependiendo el caso).

Las reglas del proceso divisorio

El proceso de dividir un inmueble es complejo, demanda tiempo y dinero. Estas son las reglas del juego según el Ministerio de Justicia:

• La propiedad debe pertenecer a varias personas y debe ser un bien inmueble.

• Cualquier dueño del predio puede solicitar la división o venta del bien, para que sea repartido en partes iguales.

• La demanda que se presente deberá dirigirse de uno o varios dueños a los otros. Lo que quiere decir que la persona que presente la demanda será la que demandante y contra quién la presente serán los demandados.

• Deberá demostrarse dentro de la demanda que todos son dueños por medio de un documento legal, como compra venta, testamento, sucesión, entre otros.

• Se tiene que presentar el certificado de tradición y libertad. De no tenerlo, también se puede presentar la situación jurídica del bien actualmente. Por ejemplo: si está en proceso de adjudicación ante la Agencia Nacional de Tierras.

• Así mismo, deberá mostrarse todo el recorrido del bien. Que puede ser desde su creación o desde hace 10 años hasta el presente. Lo que quiere decir que debe aclararse cuáles han sido los arreglos o las intervenciones de la vivienda.

• Quien presente la demanda deberá mostrar un dictamen pericial, este es un documento que debe especificar cuánto vale el bien, si quiere que se divida o se venda. En caso de que la elección sea la división deberá decir como considera que sería esa división para todos.

¿Puedo vender mi parte después del proceso?

Una vez se tome la decisión y se haga la división del inmueble cada uno de los propietarios tendrá asignada su parte y podrá manejarla a conveniencia, lo que quiere decir que puede venderla de manera independiente a la persona que desee.

Tenga en cuenta que este proceso requiere del pago de los honorarios a los abogados que entran a representarle durante la división y los demás gastos procesales, dentro de ellos incluido el peritaje para determinar el valor del inmueble.

