¿Cuánto aporta la economía circular al crecimiento del país?

Medir el valor agregado de la economía circular es el objetivo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con la Cuenta de Economía Circular (CECI), la primera operación estadística en el mundo que la mide.

En 2024, el valor agregado de la economía circular representó el 1,53 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Mientras que el valor bruto presentó un crecimiento del 8,04 % en 2024.

Por tipo de actividad económica, para 2024 las actividades terciarias —que incluyen gestión de residuos, mantenimientos, reparaciones y alquileres, entre otras— aportaron el 91,88 % del valor agregado circular.

Les siguieron las actividades secundarias, con 8,10 %, compuestas principalmente por la industria manufacturera y la construcción, responsables de procesos de transformación y aprovechamiento de materiales.

Finalmente, las actividades primarias que generan subproductos para usos circulares representaron el 0,02 %.

Entre 2023 y 2024, el valor agregado bruto (VAB) de las actividades primarias y terciaras registraron crecimientos de 17,30 % y 9,45 % respectivamente y las secundarias presentaron un decrecimiento del VAB de 5,73 %.

Esta es la participación porcentual del valor agregado bruto de la economía circular respecto al valor agregado bruto nacional entre 2019 y 2024:

Una nueva medición de la economía

Aunque internacionalmente la economía circular se mide mediante indicadores, la CECI es la primera aproximación integrada al Sistema de Cuentas Nacionales (SCN).

La CECI tiene como objetivo medir el valor agregado anual de las actividades económicas asociadas a la economía circular a nivel nacional

Esta cuenta se plantea como una operación estadística fundamental que acopia, procesa e integra datos provenientes de distintas fuentes de información, permitiendo así la medición del valor agregado de la economía circular respecto al valor agregado nacional. Además, facilita la toma de decisiones informadas y fortalece el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas, de acuerdo con el DANE.

La construcción de la CECI tuvo el apoyo técnico del FMI y a la financiación del BID y la CEPAL, los cuales fortalecieron los componentes metodológicos y técnicos de la medición.

En últimas, la medición es un insumo técnico para que entidades gubernamentales y del sector empresarial tomen acciones para contribuir a las metas nacionales para afrontar el cambio climático y transitar hacia un desarrollo nacional sostenible.

