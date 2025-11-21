El endeudamiento excesivo de grandes tecnológicas aumenta el riesgo en la carrera por la IA

ChatGPT, de OpenAI, es una de las empresas más conocidas en el desarrollo de inteligencia artificial generativa (es decir, que genera contenido). Foto: AFP - KIRILL KUDRYAVTSEV

Los inversores en renta variable están cada vez más preocupados por el nivel de apalancamiento que están asumiendo las grandes tecnológicas para desarrollar su infraestructura de inteligencia artificial, en un momento en el que el sector se enfrenta a crecientes temores de una burbuja.

Las enormes sumas que las grandes empresas tecnológicas están gastando en IA no son nada nuevo, pero sí lo es la deuda récord que están acumulando para hacerlo. Lo que preocupa a los operadores bursátiles es que esta tendencia supone una ruptura con la historia reciente, en la que las empresas recurrían a sus enormes reservas de efectivo para pagar sus gastos de capital. El uso del apalancamiento y la naturaleza circular de muchos de los acuerdos de financiación introducen un nivel de riesgo que antes no existía.

“Considero que se trata de una maduración de la historia de la IA y de su entrada en una nueva fase, que probablemente se caracterizará por una mayor volatilidad y un riesgo adicional”, afirmó Lisa Shalett, directora de inversiones de la división de gestión patrimonial de Morgan Stanley.

El índice Nasdaq 100 subió 1,4 % este viernes. Las acciones de Nvidia Corp. oscilaron entre ligeras ganancias y pérdidas durante la mayor parte de la sesión, pero se dispararon por la tarde después de que Bloomberg News informara de que las autoridades estadounidenses están manteniendo conversaciones preliminares sobre la posibilidad de permitir a la empresa vender sus chips de inteligencia artificial H200 a China.

Hace solo unos meses, el gasto en IA procedía principalmente de unas pocas empresas con balances sólidos y un fuerte crecimiento del flujo de caja libre. Eso ha cambiado, y con ello también lo ha hecho el perfil de riesgo del sector tecnológico.

La nueva dinámica quedó patente el jueves, cuando las acciones tecnológicas pasaron de subir tras los buenos resultados de Nvidia a caer en picado, a medida que los inversores evaluaban cuánto capital se necesitará para financiar un mundo basado en la IA en comparación con los plazos de rentabilidad de esas inversiones.

“Hemos visto una expansión del ecosistema para incluir a empresas con balances más débiles, como Oracle y CoreWeave, con más deuda, y también hemos visto más relaciones de ingresos entrelazadas y circulares”, dijo Shalett. “Esa interconectividad entre los actores conlleva un riesgo sistémico”.

Las valoraciones de las grandes empresas tecnológicas también se han visto afectadas por la inquietud de los inversores. La relación precio-beneficio a 12 meses del índice Bloomberg Magnificent 7 ha caído a su nivel más bajo en más de dos meses y se cotiza en línea con su promedio de los últimos cinco años.

Las cinco empresas que más gastan en IA —Amazon.com Inc., Alphabet Inc., Microsoft Corp., Meta Platforms Inc. y Oracle Corp.— han recaudado una cifra récord de USD 108.000 millones en deuda combinada en 2025, más del triple de la media de los nueve años anteriores, según datos recopilados por Bloomberg Intelligence.

Las ofertas de Oracle han sido objeto de un escrutinio especial. Las acciones se dispararon en septiembre después de que la empresa vendiera USD 18.000 millones en bonos estadounidenses con calificación de inversión para aumentar su gasto en IA y los bancos lanzaran una oferta de deuda de USD 38.000 millones para financiar centros de datos vinculados a Oracle.

Pero desde que alcanzaron un máximo histórico el 10 de septiembre, las acciones se han desplomado un 40 %, ya que los inversores están reevaluando el impacto que el agresivo gasto de capital de la empresa está teniendo en su balance y cómo está financiando sus enormes gastos de capital. Las acciones están en camino de registrar su mayor caída mensual desde agosto de 2001.

Los swaps de incumplimiento crediticio a cinco años de Oracle, que reflejan el riesgo de apalancamiento, se han disparado hasta su nivel más alto en tres años.

“No debería sorprender que el CDS de Oracle suba”, afirmó Arnim Holzer, estratega macroeconómico global de Easterly EAB. “Estas empresas están invirtiendo cantidades ingentes y comprometiéndose a realizar enormes inversiones de capital, algunas de las cuales se financiarán con deuda. Esto no significa que las acciones de Oracle sean basura, pero sí que deberían ser más volátiles”.

Oracle ha previsto unos gastos de capital de USD 35.000 millones en su actual ejercicio fiscal, gran parte de los cuales se destinarán a su negocio en la nube. El gasto está afectando al balance de la empresa, ya que se espera que el flujo de caja libre sea negativo en USD 9.700 millones este año, tras caer en números rojos el año pasado por primera vez desde 1990. Se prevé que el déficit se amplíe en los dos ejercicios fiscales siguientes, hasta alcanzar los 24 300 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2028.

S&P Global Ratings ha revisado recientemente su perspectiva sobre Oracle a negativa “debido a su tenso perfil crediticio por los gastos de capital previstos y la emisión de deuda para financiar el acelerado crecimiento de la infraestructura de inteligencia artificial”, según escribió en una nota fechada el 6 de noviembre.

Pero el exceso de crédito no se limita a Oracle. Meta ha emitido bonos por valor de USD 30.000 millones, Alphabet ha vendido USD 38.000 millones y Amazon.com Inc. ha recaudado USD 15.000 millones, según Bloomberg Intelligence.

“Puede que estemos en las primeras fases de una expansión de la inversión en IA, pero eso también implica que probablemente estemos en las primeras fases de un nuevo apalancamiento de los balances”, afirmó Robert Schiffman, analista de crédito sénior de Bloomberg Intelligence. “Me preocupa que esta avalancha de emisiones sea solo el comienzo de lo que está por venir en los próximos dos años”.

Hasta hace poco, el gasto de capital se aceptaba como una necesidad para participar en la IA. Algunos inversores incluso lo consideraban un reflejo positivo de la confianza de las empresas. Pero cada vez se somete a un mayor escrutinio, ya que los profesionales de Wall Street quieren ver mayores rendimientos de las inversiones. Añadir deuda a la ecuación no hace más que agudizar ese problema.

“Cuando las empresas que no necesitan pedir préstamos lo hacen para realizar inversiones, eso establece un listón para el rendimiento de esas inversiones”, afirma Bob Savage, director de estrategia macroeconómica de mercados de BNY. “Estamos en una fase de ‘muéstrame el dinero’“.

Aun así, a pesar del aumento del apalancamiento, los inversores siguen siendo en general optimistas con respecto a las acciones tecnológicas de gran capitalización debido a su crecimiento duradero de los beneficios y su sólida posición competitiva. Es más, entre el 80 % y el 90 % de las inversiones previstas por las grandes empresas tecnológicas provienen de sus flujos de caja, según estimaciones de UBS.

“Me parece un poco exagerado decir que estas ofertas son un punto de inflexión importante y que la burbuja del hype de la IA va a estallar”, afirma Savage. “La deuda podría complicar las cosas, pero no creo que cambie la tesis”.

