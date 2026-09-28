Usuarios de Davivienda y DaviPlata ahora pueden retirar dinero en tiendas Olímpica

Con esta alternativa también se podrá transferir dinero a terceros de manera ágil. Para ello, el usuario solo…

Para las operaciones de retiros de efectivo, informaron, no será necesaria la tarjeta física ni documentos adicionales. Solo es necesario solicitar el retiro desde la aplicación y, con el código de seguridad, acercarse a la caja y presentarlo.

Olímpica, DaviPlata y Davivienda sellaron una alianza que permitirá a los usuarios de estas entidades realizar depósitos, pagos y retiros de dinero en las cajas habilitadas de estas tiendas.

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Con esta alternativa también se podrá transferir dinero a terceros de manera ágil. Para ello, el usuario solo deberá indicar el número de la persona que recibirá los recursos, así como el monto a enviar.

“Todos los días las personas tienen muchas cosas por resolver: hacer mercado, trabajar, compartir con su familia y, también, manejar su plata. Nuestro compromiso es hacer que esto último sea cada vez más sencillo y pueda integrarse naturalmente en su día a día. La alianza con Olímpica S.A. nos permite acompañarlas en un lugar que ya hace parte de su rutina, para que puedan resolver más en una misma visita. Queremos seguir sumando aliados que nos permitan estar más cerca y hacerles la vida más fácil”, afirmó Marcela Ramírez, CEO de DaviPlata.

Por su parte, José Manuel Carbonell, quien es el presidente de Olímpica S.A., señaló que esta alianza permite ampliar los servicios que se ofrecen, al tiempo de facilitar el acceso a operaciones financieras, con horarios amplios, seguridad y presencia en las distintas regiones del país.

Tenga en cuenta que ese servicio estará disponible desde las siete de la mañana y hasta las nueve de la noche, todos los días de la semana.

“Actualmente, sus terminales procesan más de 800.000 operaciones financieras al mes, y movilizan más de COP 185.000 millones mensuales, cifras que reflejan el rol que estos establecimientos han adquirido como puntos de acceso a soluciones financieras”, detalló Olímpica.

Con esta operación, se fortalece la red de más de 46.000 corresponsales que tiene Davivienda y Daviplata en Colombia.

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