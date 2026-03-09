Fondo de insumos y alivios crediticios: el paquete del Gobierno para el sector arrocero

Imagen de referencia. Foto: José Vargas

El Gobierno empezó a ejecutar los compromisos que había firmado con el sector arrocero en medio de la tensión que vivió el mercado en los últimos meses.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural informó este lunes que ya comenzó la implementación del programa de apoyo directo para productores, una de las medidas centrales del acuerdo alcanzado con las organizaciones arroceras.

El primer paso fue publicar el listado inicial de beneficiarios: 2.068 productores habilitados para radicar documentos y acceder al apoyo económico definido en la Resolución 043 de 2026.

La verificación la está realizando la Bolsa Mercantil de Colombia, que administra el proceso de validación de información productiva.

Ese listado seguirá creciendo. A medida que se revisan los documentos y se confirma la trayectoria de cultivo, lo que el sector llama “tradición arrocera”, nuevos productores podrán entrar al programa.

Para los agricultores, ese punto es decisivo. En los últimos años, varios dejaron de sembrar en alguna temporada por costos o por mercado, lo que los dejaba por fuera de ayudas diseñadas con requisitos demasiado rígidos.

Por eso el Gobierno decidió ajustar una de las reglas del programa.

La propuesta publicada el 4 de marzo plantea modificar el requisito inicial. En lugar de exigir aportes a la cuota de fomento arrocero en 2024 y 2025, se permitirá demostrar contribuciones en dos años cualesquiera entre 2020 y 2026.

El cambio tiene efectos concretos.

Los productores que atravesaron temporadas difíciles (años en los que no sembraron o no lograron vender su arroz) ahora podrán demostrar que sí forman parte de la cadena productiva.

Apoyos para bajar el costo de producir

Otro frente se mueve en el costo de los insumos. El Gobierno ajustó los criterios de acceso al Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios, el mecanismo que subsidia parte de los fertilizantes, semillas y otros insumos necesarios para la producción.

Antes se exigía haber vendido arroz durante cuatro años consecutivos.

Ahora bastará con demostrar ventas en dos de los últimos seis años.

Hasta el momento, el fondo ha entregado COP 2.850 millones en apoyos.

La mayor parte se concentra en Tolima, Huila y Norte de Santander.

Entre los tres departamentos se ha ejecutado el 83 % de esos recursos, reflejo de su peso en la producción nacional.

Cuando el problema no es sembrar, sino pagar la deuda

El frente más sensible aparece en las finanzas de los agricultores.

Muchos productores arrastran créditos atrasados después de temporadas con precios bajos o costos elevados. Para atender esa situación, el Ministerio lanzó una gira territorial junto con el Banco Agrario de Colombia y el Finagro.

El objetivo es reunirse directamente con agricultores que tienen deudas respaldadas por el Fondo Agropecuario de Garantías y ofrecer alternativas para reorganizar los créditos.

En esas jornadas se revisan casos puntuales, se explican mecanismos de refinanciación y se orienta a los productores sobre las opciones vigentes para normalizar su cartera.

Las próximas citas están programadas entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde en varios municipios del sur del país:

10 de marzo: Tesalia y Paicol, en Huila

11 de marzo: sede de Asojuncal, también en Huila

12 de marzo: vereda San Alfonso, en el mismo departamento

17 de marzo: sede de Usosaldaña, en Tolima

Mientras se ejecutan los apoyos internos, el Gobierno mantiene las medidas de protección frente a importaciones.

Siguen vigentes dos decisiones adoptadas en los últimos meses: la restricción al ingreso de arroz por la frontera sur y un arancel del 30 % al arroz ecuatoriano que llega al país por vía marítima.

La intención es contener la presión de precios que puede generar la entrada masiva de grano importado en plena temporada de cosecha local.

