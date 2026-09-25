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Fuad Abdala fue retirado de la presidencia de 4-72

El Mintic no precisó si hubo causas disciplinarias o fallas específicas que hubieran motivado esta decisión. 

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Redacción Economía
25 de septiembre de 2026 – 05:08 p. m.
Faud Abdala (Imagen escalada con la ayuda de herramientas IA)
Fuad Abdala (Imagen escalada con la ayuda de herramientas IA)

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4-72 es la marca comercial de Servicios Postales Nacionales S.A.S, es decir, la empresa oficial de correos de Colombia, la cual se encuentra adscrita al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).

Este viernes se conoció que la junta directiva de la mencionada empresa tomó la decisión de remover de la presidencia a Fuad Abdala Salaiman. Fueron cuatro los votos a favor, y ninguno en contra, los que respaldaron esta medida.

La Junta Directiva de 4-72 está conformada por Alexandra Falla Zerrate, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Manuel Felipe Rodríguez, delegado del ministerio de Hacienda; Luz Helena Rodríguez, delegada del ministerio de Hacienda, y Nidia María Fernández, delegada del ministerio de Hacienda.

Abdala había asumido el cargo en diciembre de 2025, en reemplazo de Juan García.

Aunque el Mintic no precisó si la decisión obedeció a causas disciplinarias o a fallas específicas, la salida de Abdala se produjo después de que la Junta Directiva recibiera un informe sobre la situación actual de la compañía. A partir de este reporte, se solicitaron los soportes y conceptos necesarios para evaluar las próximas decisiones.

“La misión del Ministerio TIC es convertir al Sector en el sistema operativo de la Patria Milagro. Para lograrlo, la ministra TIC trabaja para garantizar el correcto funcionamiento del sector, con un enfoque hacia la ciudadanía, para que la tecnología genere productividad y prosperidad”, concluyó la cartera.

De momento, no se sabe quién entraría a ocupar el cargo que deja Abdala.

Abdala es ingeniero industrial y cuenta con una especialización en gerencia pública. En su hoja de vida figuran cargos como gerente regional de 4-72, así como subdirector de planeación en Carsucre.

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Por Redacción Economía

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