Fundación de la primera dama presenta informe de los recursos que ha gestionado

En el documento se especifica que la fundación comparte la siguiente información con el ánimo de promover la transparencia, confianza y fomento de la participación de los donantes, aliados y comunidades beneficiarias.

Tras poco más de dos meses del terremoto que dejó a cientos de miles de damnificados en el país, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, fundada y representada legalmente por la primera dama Ana Lucía Pineda, presentó un reporte de su gestión en el marco de la emergencia.

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“Cada aporte recibido, ya sea económico o en bienes, representa un compromiso con las familias afectadas, y rendir cuentas de manera clara y oportuna es la forma de honrarlo”, detalla.

Se subraya que la misma fue constituida el 7 de julio de 2026, como una entidad privada sin ánimo de lucro. Señala que su propósito es promover el bienestar y el desarrollo integral de las comunidades, especialmente de las personas en condición de vulnerabilidad.

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“Su gestión se orienta al fortalecimiento de las familias, la atención humanitaria y la entrega transparente de bienes de primera necesidad; el impulso de soluciones de vivienda digna; el desarrollo de programas de salud, nutrición, educación, cultura, recreación y deporte; y la promoción de oportunidades de formación, emprendimiento y generación de ingresos”, para lograr todo esto, indica, articula esfuerzos y establece alianzas con entidades públicas, privadas, sociales y de cooperación, nacionales e internacionales.

En el marco del terremoto ha trabajado en dos fases. La primera se enfocó en salvaguardar vidas mediante la atención a los afectados. Para esto articuló centros de acopio, voluntarios, logística, entrega de ayudas humanitarias y personal capacitado en acompañamiento emocional.

La segunda fase se ha concentrado en la reconstrucció. En esta se ha apoyado de equipos de trabajo de alta calidad, la adecuada gestión de los recursos y la consolidación de alianzas y convenios para reconstruir, con criterios de seguridad y sostenibilidad, tres instituciones educativas y tres entidades prestadoras de servicios de salud para beneficio de la comunidad.

Esto se ha traducido en más de 30 centros de acopio. En cada departamento se designó una coordinadora responsable de su punto de acopio, del reporte de los ingresos y salidas de ayudas, y del contacto directo con las comunidades.

En cuanto al reporte financiero, la fundación es enfática en decir que no ha recibido ni administrado recursos de origen público. Todas las ayudas, tanto en dinero como en especie, han sido provistas por aportes, donaciones y contribuciones hechas tanto por personas naturales como por el sector privado.

“Estos recursos se destinan al desarrollo de los programas, proyectos y actividades institucionales, de conformidad con el objeto social de la Fundación y con las condiciones establecidas por los aportantes y donantes”, subraya.

Con el ánimo de garantizar la transparencia, señala que ha empleado sistemas de administración y trazabilidad de los recursos, lo que se traduce en sistemas contables de las operaciones y la conservación de los soportes correspondientes.

Con corte al 13 de octubre, la fundación ha recibido, administrado y canalizado recursos por COP 54.607.443.810. La principal donación la realizó el Grupo Gilinski, la cual equivale al 81 % de las ayudas.

“Estos recursos se encuentran depositados en entidades financieras debidamente vigiladas y reguladas, bajo principios de transparencia, trazabilidad y adecuada administración. A la fecha, los costos asociados a su administración ascienden a COP 43.016.639, por lo que los recursos permanecen disponibles y están sujetos a las destinaciones específicas definidas por los donantes de acuerdo con los avances de cada proyecto”, concluye.

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