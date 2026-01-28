¿Qué tan crítico es el abastecimiento de gas en Colombia?: nuevo informe ofrece datos claves

Terminal de procesamiento de gas natural. Imagen de referencia. Foto: Agencia Bloomberg

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este miércoles, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) y el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) presentaron el informe “Un balance de gas centrado en el usuario”. El documento pone sobre la mesa la crítica situación que atraviesa Colombia en materia de gas y algunos puntos claves que se deben tener en cuenta para enfrentar la situación.

El país importa gas desde 2016 para respaldar a las plantas térmicas (con las que se genera energía), pero desde diciembre de 2024 también se importa para atender la demanda de hogares, comercios y vehículos porque la producción local no es suficiente.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, dijo que, aunque el Gobierno de Gustavo Petro cuestionó a las empresas del sector por el aumento en los precios, e incluso la Superservicios inició investigaciones, en este punto es claro que el país necesita gas importado, pues se estima que el déficit local de este combustible para este año está en 23 % (según datos de las empresas).

Sánchez reconoció que SPEC de Cartagena, que hasta ahora es la única planta de importación con la que cuenta Colombia, ha salvado al país de racionamientos.

Tomás González, director del CREE, explicó que el problema del gas es estructural: Colombia pasó de tener 13,6 años de reservas en 2010 a 5,9 años de reservas en 2024, una baja de 57 %. La caída, sostiene, no se puede atribuir al Gobierno de Gustavo Petro, aunque destaca que las medidas que se han tomado en los últimos años han afectado al sector.

El informe presentado este miércoles destaca que en este momento, y desde 2024, se necesita gas importado para atender la demanda, pero en los próximos años la dependencia será mayor.

El precio promedio del gas en el país ha aumentado en los últimos años y lo más probable es que se mantenga esta tendencia por la necesidad de traer gas del exterior.

González afirmó que el documento presentado este miércoles incorpora la incertidumbre en el mercado, considerando que los balances actuales no tienen en cuenta los cambios en las variables y pueden subestimar el riesgo.

El director puso como ejemplo el uso de aplicaciones que estiman el tiempo que se demora usted en llegar desde su casa al trabajo: puede que la aplicación le dé un tiempo estimado, pero muchas cosas pueden pasar, como un accidente en la vía, y el tiempo aumenta. Este nuevo balance mide las probabilidades en distintos escenarios.

El informe consideró 12.000 posibles escenarios en tres circunstancias de demanda de las plantas térmicas: un escenario promedio, uno en el que llueve mucho y uno en el que llueve poco.

Si la demanda térmica es mínima (si llueve mucho):

En 2026 en el 34 % de los casos habría déficit.

En 2027 en el 53 % de los casos habría déficit.

Si la demanda térmica es promedio:

En 2026 en el 39,1 % de los casos habría déficit.

En 2027 en el 58,3 % de los casos habría déficit.

Si la demanda térmica es máxima (si llueve muy poco):

En 2026 en el 53,1 % de los casos habría déficit.

En 2027 en el 69,6 % de los casos habría déficit.

▶️ La conclusión es que el riesgo de déficit en 2026 y 2027 es alto, por lo que se necesita una capacidad adicional significativa para reducir el riesgo.

La necesidad de un marco regulatorio para los proyectos de importación

El documento plantea la pregunta de cuánto gas se necesita para garantizar el abastecimiento en cualquiera de los escenarios de déficit. Según esta metodología, para asegurarse en un 99 % se necesitaría casi 500 millones de pies cúbicos de capacidad por día para 2027.

La buena noticia es que, teniendo en cuenta los 14 proyectos de importación que están en estructuración o construcción (por ahora solo existe uno, SPEC, en Cartagena), Colombia tendría 2.500 millones de pies cúbicos por día, sin contar los proyectos costa afuera, la posibilidad de importar de Venezuela y el “fracking” (los gremios destacan que es necesario replantear el uso de esta técnica, aunque no hay ninguna iniciativa de exploración o producción con esta técnica hoy en el país).

Sánchez resaltó que, por ahora, la importación de gas desde Venezuela no es posible, pues además de las adecuaciones necesarias para poner en servicio el gasoducto binacional, persisten las sanciones sobre PDVSA. “Ojalá pudiéramos tener el gasoducto funcionando, pero hay dos kilómetros inservibles y las adecuaciones durarán entre dos y cuatro años”.

Ahora bien, en este escenario, González destacó que el país carece de un marco regulatorio para terminales de importación. Esta ausencia genera retos en proyectos clave por incertidumbre regulatoria, la probabilidad de sobreinversión y subutilización futura de la infraestructura y la posible concentración del mercado. Para eso se necesita una regulación que acelere la entrada de los proyectos, fomente la competencia y proteja a los usuarios.

La propuesta regulatoria del análisis es que se determine la capacidad del sistema: definir cuánto se necesita para estar cubiertos, dar a las empresas la opción voluntaria de ingreso regulado, que implica que las empresas den acceso a las infraestructuras y que se establezcan precios, hacer una asignación transparente de capacidad regulada y que los proyectos que no sean asignados queden a “merchant” (las empresas asumen el riesgo), para que no terminen pagando los usuarios.

Subasta de cargo por confiabilidad

El próximo 30 de enero las empresas tienen que manifestar interés en participar en la subasta del cargo por confiabilidad. Sánchez destacó la importancia de la convocatoria, pero sostiene que hay un panorama de incertidumbre para los inversionistas por los cambios en las reglas de juego, como el decreto que, en el marco de la emergencia económica, impone una contribución del 2,5 % sobre la utilidad antes de impuestos para apoyar a Air-e, empresa intervenida.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.