Gas natural vehicular en Colombia: ¿cuánto pueden ahorrar los conductores?

El uso de este combustible reduce las emisiones contaminantes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El gas natural vehicular (GNV) tiene más de 30 años de trayectoria en Colombia y es considerado por distintos actores del sector como “el combustible de la transición energética” para la movilidad.

Entre sus beneficios ambientales, el gas natural vehicular puede reducir hasta en un 97 % las emisiones de material particulado PM2.5 y cerca de un 30 % las de dióxido de carbono y monóxido de nitrógeno. La reducción de estos contaminantes es relevante para Bogotá, donde, según cifras de SaluData, más de 2.800 muertes en 2024 se atribuyeron a la exposición prolongada a la contaminación del aire.

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Los impactos de este combustible también son económicos. Según lo explicado por Andrés Vargas, quien es el director de mercado de movilidad en el Grupo Vanti, en lo que va del año los usuarios han registrado un ahorro cercano al 40 % en el gasto de combustible frente a la gasolina corriente.

“En Bogotá hay cerca de 24.000 taxis que funcionan con gas natural vehicular. Esto representa aproximadamente el 50 %. Para quienes viven de sus vehículos, el combustible es uno de los gastos más importantes. Poder ahorrar alrededor del 40 % en este rubro representa un alivio para la economía del hogar. Por eso, el GNV contribuye de manera significativa al ahorro de los consumidores, especialmente de quienes dependen intensivamente de sus vehículos”, señaló.

Con el paso de los años, el gas natural vehicular (GNV) ha ganado protagonismo en Colombia. Según cifras de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), a 2025 se habían convertido cerca de 700.000 vehículos a este combustible. A ellos se suman cerca de 6.000 vehículos dedicados, es decir, aquellos que vienen configurados de fábrica para funcionar con GNV.

De este último grupo, 3.361 son buses, busetas o microbuses; 1.544, camiones de carga de más de 10 toneladas; 447, camiones de menos de 10 toneladas; 247, vans; 57, volquetas, y 47 corresponden a otras categorías de vehículos.

Durante el primer semestre de 2026 se registraron 614 vehículos dedicados a GNV y más de 5.300 convertidos. En este periodo, el top de las ciudades con mayores conversiones lo lideró Bogotá, con 2.208. Le siguieron Barranquilla (403), Bucaramanga (302), Medellín (237) y Soledad (181).

¿Cuánto se pueden ahorrar los conductores?

La respuesta a esta pregunta es: depende. Según lo explicado por Vanti, la conversión de un vehículo liviano cuesta aproximadamente COP 3.900.000. Una parte de este valor (entre el 40 % y 50 %) puede ser subsidiado. De hecho, en los últimos ocho años la mencionada empresa ha entregado más de COP 60.000 millones en subsidios para facilitar el proceso.

Esa conversión se debe hacer en un taller especializado y autorizado, que cumpla con las especificaciones de seguridad y que emplee tecnología actualizada.

Una vez superada la inversión inicial de la conversión, el ahorro para un taxista que cambia la gasolina por GNV puede rondar los COP 800.000 mensuales, según estima Vargas. Esta cifra podría acercarse al millón de pesos si aumenta la producción nacional de gas natural y disminuye la dependencia de las importaciones.

El experto también detalla que el mantenimiento que se le debe dar a un vehículo que usa este combustible es similar al de uno que funciona con gasolina. Además, una vez al año se debe realizar una revisión en un taller autorizado para verificar que el cilindro y los demás componentes cumplan con las condiciones de seguridad.

“Esta revisión está contemplada en la reglamentación técnica del Ministerio de Minas y Energía. También es necesaria para que el vehículo pueda abastecerse de gas natural en las estaciones. Existen inspecciones específicas que se realizan cada cinco años, pero, con el mantenimiento correspondiente y las revisiones exigidas, el sistema puede operar de manera segura”, añade.

Para los vehículos de carga pesada, que se mueven a diésel, los cálculos son diferentes, ya que estos no pueden ser convertidos sino que deben venir configurados de fábrica para ser compatibles con GNV.

En estos casos, el ahorro se acerca al 5 %, es más bajo que la gasolina porque el diésel es subsidiado en Colombia. Si se retiraran esos recursos del Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible (FEPC), el porcentaje de ahorro subiría entre el 15 % y 20 %.

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No obstante, hay que tener en cuenta que los vehículos dedicados a gas natural cuentan con beneficios tributarios, como exenciones en el impuesto de renta, una tarifa del 5 % en el impuesto de transferencia y exención del IVA.

Las proyecciones

En su diálogo con El Espectador, Vargas detalló que una de las prioridades para Vanti es el transporte de carga, tanto liviano como pesado, incluido el que se utiliza para las entregas de última milla.

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“En Bogotá y los municipios cercanos se matriculan cada año alrededor de 10.000 vehículos de carga liviana y pesada que funcionan con gasolina o diésel. De ese total, apenas entre el 2 % y el 3 % corresponde a vehículos a gas natural”, explica, al señalar que esto representa una ventana de oportunidad importante para aumentar la flota de unidades que funcionan con gas natural.

“Por ejemplo, el parque de camiones pesados a gas natural podría pasar de unos 2.000 vehículos a entre 3.000 y 5.000. Esto representaría una oportunidad para reducir emisiones y generar ahorros para las empresas transportadoras. También vemos potencial en las flotas de última milla, un segmento que viene creciendo y en el que algunas compañías reconocidas ya han adoptado el gas natural como alternativa de combustible”, puntualiza.

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Esta oportunidad cobra más protagonismo si se tienen en cuenta que Colombia tiene uno de los parques de vehículos de carga pesada más antiguos de América Latina, con vehículos que llevan entre 20 y 30 años en circulación.

Hoy, entre el 5 % y el 6 % de la flota de carga liviana y pesada está dedicada a gas natural. Una meta razonable sería llevar esa cifra al 10 %, lo que serían unos 1.000 vehículos al año.

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“En el liviano es un segmento más estable, cada año se convierten unos 10.000 vehículos, es un segmento que viene creciendo desde hace muchos años, es muy conocedor del producto, de voz a voz”, asegura el directivo.

Con Transmilenio también se proyecta un negocio importante. Actualmente cerca del 20 % de la flota de sus buses, que mueven a cerca de 800.000 pasajeros cada día, funciona con GNV. La idea es avanzar en más vehículos dedicados, teniendo en cuenta que en tres años se viene una renovación de 4.500 buses.

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“Transmilenio tiene la flota sostenible más grande de Latinoamérica, y a gas es la número uno. Colombia es uno de los países que, desde sus inicios, le apostó al GNV y es referente en ello”, concluye.

En suma, el gas natural vehicular busca consolidarse como combustible de transición energética. Para ello, son claves los incentivos a la conversión de vehículos y la compra de modelos dedicados, así como las inversiones del sector en infraestructura para garantizar el suministro.

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