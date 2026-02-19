Gasolina premium en Caracas: la nueva estrategia para reabrir su industria petrolera

Escultura de una mano sosteniendo un pozo de petróleo frente a la sede de Petróleos de Venezuela S.A. en Caracas. Foto: Fotógrafo: Bloomberg - Matias Delacroix

Venezuela ha comenzado a aumentar los precios del combustible en las gasolineras de Caracas, en un intento por obtener nuevos ingresos, al tiempo que reabre su industria petrolera a la inversión extranjera y aumenta la producción.

La empresa estatal Petróleos de Venezuela SA comenzó a ofrecer gasolina premium en algunas estaciones de servicio de la capital, a un precio aproximadamente el doble del combustible regular. Según dos personas con conocimiento del plan, la implementación inicial incluye 10 estaciones que venden gasolina de 97 octanos exclusivamente en dólares.

PDVSA no ha dado a conocer los detalles y no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Venezuela carece de una institución independiente que supervise los productos de PDVSA, lo que dificulta la evaluación de la calidad del combustible.

La medida subraya el esfuerzo del Gobierno por generar nuevas fuentes de ingresos, al tiempo que corteja a socios extranjeros y navega por los cambios en la política estadounidense destinados a remodelar el sector energético de Venezuela, incluyendo el alivio parcial de las sanciones y una supervisión más estrecha de las ventas de petróleo.

Desde 2020, Venezuela aplica un sistema de doble precio para el combustible normal, con un nivel muy subvencionado de menos de un centavo por litro y una opción más cara a 50 centavos por litro, o USD 1,89 por galón. En determinadas estaciones de servicio de PDVSA, la gasolina premium se vende ahora a USD 1 por litro, o 3,78 por galón, lo que acerca los precios a los niveles estadounidenses.

El nuevo combustible se produce en refinerías venezolanas y está destinado a ofrecer una mayor calidad después de que años de mala gestión paralizaran el sistema de refinación del país y redujeran la gama de productos disponibles a nivel nacional. Durante los periodos en los que Venezuela dependía de las importaciones iraníes, los conductores se quejaban de filtros de combustible obstruidos y averías en los vehículos.

Los intentos anteriores de aumentar los precios del combustible se han enfrentado a la reacción negativa de la población. Tras anunciar subidas hace seis años, el Gobierno revirtió algunos aumentos, entre ellos el del diésel, que es fundamental para la industria y el comercio.

Incluso con los últimos cambios, la gasolina y el diésel subvencionados que se venden en aproximadamente un tercio de las estaciones siguen siendo de los más baratos del mundo.

