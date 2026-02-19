La Mojana: arranca la pavimentación de la vía El Cauchal–Sucre tras cuatro gobiernos de espe

Vía El Cauchal-Sucre. Cada kilómetro costará cerca de COP 11.000 millones. Foto: Gobernación de Sucre

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la subregión de La Mojana, donde el invierno suele borrar carreteras del mapa, la vía El Cauchal–Sucre se convirtió en una promesa repetida durante cuatro administraciones.

Hoy, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte y el Invías, y con ejecución de Findeter, anunció el inicio formal de las obras con una inversión que supera los COP 154.236 millones —y que, según otras comunicaciones oficiales, alcanza los 138.000 millones si se suman interventoría y componentes asociados—.

La obra tiene un alcance de 13,5 kilómetros pavimentados, con la expectativa de llegar a 16 en 2028.

Detrás del anuncio hay una historia de retrasos, ajustes de diseño y reclamos comunitarios.

El dinero y los kilómetros

Las cifras han sido el principal foco de controversia. En noviembre de 2025, se hablaba de 10,7 kilómetros por cerca de COP 138.000 millones.

Tras mesas técnicas y diálogo con comunidades, el alcance pasó a 13,5 kilómetros, con perfil de 7 metros de ancho (dos carriles de 3,5 m).

Se proyecta una ampliación a 16 kilómetros mediante vigencias futuras (recursos comprometidos para años fiscales posteriores).

La vía completa tiene 54 kilómetros. Incluso sumando los tramos ejecutados en administraciones anteriores —4 kilómetros que luego se redujeron técnicamente a 2,7 y de los cuales solo 400 metros están pavimentados desde 2022—, el déficit sigue siendo de 34 kilómetros.

El costo por kilómetro fue uno de los detonantes del malestar ciudadano. Veedores locales denunciaron que, con el alcance inicial, cada kilómetro superaba los COP 13.000 millones. Las autoridades responden que se trata de una vía secundaria, no terciaria, con especificaciones más exigentes.

El agua y la carretera

En pleno momento de lluvias e inundaciones, el objetivo es mantener la vía sobre la cota máxima. Para ello, la estructura:

Pedraplén de 50 cm (capa de piedra para estabilizar suelos blandos).

Terraplén de hasta 2 metros de altura.

Subbase granular de 25 cm.

Pavimento rígido de 20 cm con resistencia MR 42 MPA (capacidad estructural del concreto frente a carga).

Seis puentes y nueve alcantarillas.

Parte de la controversia anterior giró en torno a estudios desactualizados que, según la comunidad, no contemplaban la última gran cota de inundación. El ajuste técnico, concluido en noviembre de 2025 y revisado hasta febrero de 2026, buscó cerrar esa brecha.

Proyecto en retraso

La gobernadora Lucy García anunció que gestionará COP 70.000 millones adicionales con recursos de regalías para completar tramos faltantes. Al mismo tiempo, prometió reuniones bimensuales con veedurías ciudadanas por un detalle no menor: la obra comenzó con más de un año de retraso frente al programa inicial de 2024.

El proyecto está financiado mediante crédito de Findeter apalancado con vigencias futuras del Gobierno nacional hasta 2030 y administrado a través de un patrimonio autónomo (figura fiduciaria que separa y blinda los recursos para un fin específico).

La vía El Cauchal–Sucre resume la tensión clásica entre infraestructura prometida y territorio vulnerable. “Durante años han enfrentado dificultades de movilidad en una vía destapada que en temporada de lluvias se convierte en barro e incomunicación, afectando el transporte de productos, el acceso a servicios de salud, educación y la conexión entre municipios”, señaló el Ministerio.

Durante años, Sucre-Sucre fue el único municipio del departamento sin conexión terrestre permanente, dependiendo del río para salir y entrar. Cada invierno convertía la carretera destapada en barro e incomunicación.

Hoy el proyecto arranca con un alcance mayor al inicialmente socializado y con un diseño reforzado para enfrentar inundaciones. Ese ajuste es resultado tanto de mesas técnicas como de presión comunitaria. En otras palabras, el avance técnico no puede desligarse del conflicto social que lo precedió.

Sin embargo, el mapa completo sigue incompleto. De 54 kilómetros, apenas una fracción tendrá pavimento estructural antes de 2028. El resto depende de nuevas gestiones presupuestales en un contexto fiscal estrecho.

Si los plazos vuelven a dilatarse o los recursos adicionales no llegan, la crítica de la veeduría local de “los kilómetros más costosos de la historia” volverá al centro del debate.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.