Los aranceles de Trump reducen el déficit comercial de EE. UU. con China a su nivel más bajo

Donald Trump y Xi Jinping se dan la mano al salir tras sus conversaciones en Busan. Foto: Photographer: Andrew Harnik/Gett - Andrew Harnik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El déficit comercial anual de Estados Unidos con China se redujo en 2025 hasta alcanzar su nivel más bajo en más de dos décadas, mientras que se amplió hasta alcanzar niveles récord con México y Vietnam, debido a que los aranceles generalizados del presidente Donald Trump reordenaron el comercio mundial.

El déficit con China se situó en unos USD 202.000 millones de dólares el año pasado, según los datos publicados el jueves por el Departamento de Comercio. El superávit de Canadá con Estados Unidos también se redujo, ya que el transporte marítimo se vio trastocado a pesar del acuerdo comercial USMCA que Trump negoció con los vecinos norteamericanos del país en su primer mandato.

Por su parte, el superávit de Taiwán con Estados Unidos casi se duplicó el año pasado debido al aumento de las importaciones de semiconductores y productos electrónicos, en gran parte para impulsar el auge del desarrollo relacionado con la inteligencia artificial, ya que los transportistas de ese país se beneficiaron de exenciones arancelarias.

Trump ha recurrido a los aranceles comerciales en su segundo mandato como parte de su estrategia para reducir la dependencia de los productos extranjeros, fomentar la inversión nacional y corregir décadas de descenso del empleo en el sector manufacturero. El tipo arancelario efectivo sobre los productos importados por Estados Unidos se sitúa ahora en el 13,6 %, más alto que en cualquier momento anterior a 2025 desde la década de 1940, según Bloomberg Economics.

El superávit de China con Estados Unidos se ha ido reduciendo desde el primer mandato de Trump, cuando la guerra comercial entre ambos países la llevó a desviar cada vez más sus exportaciones a través de terceros, como México y Vietnam.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.