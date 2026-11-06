GeoPark se prepara para operar un campo petrolero en Venezuela: ¿qué se sabe?

Es una de las primeras empresas nuevas en entrar a Venezuela, y una de las pocas que cotizan en bolsa, desde que el gobierno interino respaldado por Estados Unidos reabrió la industria petrolera este año.

GeoPark ya prepara el terreno para operar el bloque Bare, en la Faja del Orinoco, en Venezuela. La petrolera evalúa los pasivos ambientales que dejó la operación anterior, selecciona contratistas y busca salidas a posibles limitaciones logísticas antes de asumir el campo. Para hacerlo tiene un plazo de 60 días.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El contrato de participación productiva, de 25 años, le da hasta 60 días para tomar el control operativo, pero la compañía quiere hacerlo antes, dijo su director ejecutivo, Felipe Bayón, en declaraciones recogidas por Bloomberg. El bloque lo opera hoy la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

¿Cuánto petróleo produce el bloque Bare?

La compañía anunció el lunes que el contrato había entrado en vigor antes de que se cumpliera el plazo máximo de 120 días previsto en el acuerdo. Para coordinar el traspaso, creó una Oficina de Gestión de Integración, según Bayón.

Bare produce hoy cerca de 11.000 barriles de petróleo diarios y, según GeoPark, tiene potencial para llegar a entre 85.000 y 95.000.

El bloque cuenta con capacidad de almacenamiento y oleoductos suficientes para absorber el crecimiento inicial de la producción. “Los primeros 20.000, 30.000 barriles no presentan ningún problema. Hay capacidad disponible”, señaló Bayón. A medida que aumente la extracción, los cuellos de botella podrían abordarse junto con operadores cercanos. “Dentro de algunos años, tendremos que conversar sobre cómo lograr eficiencias”, agregó.

Los oleoductos y el suministro de diluyente, un componente esencial para transportar el crudo de consistencia similar al alquitrán de la Faja del Orinoco, están a cargo de PDVSA, explicó el ejecutivo. Aun así, la petrolera puede conseguirlo por su cuenta. “Tenemos la flexibilidad de traer nosotros mismos el diluyente, lo que nos da bastante margen de maniobra”, dijo Bayón el jueves, al margen de una conferencia de petróleo y gas en Cartagena.

El rol de PDVSA

El contrato establece que GeoPark trabaja con PDVSA para contratar a las empresas que harán los trabajos. Bayón explicó el procedimiento: “PDVSA tiene que aprobar los contratistas. Entonces uno hace un bidding process, y PDVSA dice: ‘oiga, estoy cómodo’”.

En cuanto a los pasivos ambientales, Bayón dijo que la compañía no es responsable de los que ya existían y que, si GeoPark necesita reparar un problema anterior, hay mecanismos que le permiten recuperar esos costos. “Algunos de estos campos no han recibido mantenimiento desde hace tiempo por muchas razones. Sanciones, falta de fondos, lo que sea”, señaló.

Lo que sigue para GeoPark

La caída de la acción de GeoPark esta semana refleja no solo el descenso de los precios mundiales del petróleo, sino también su exposición a Venezuela, dijo Bayón. “La gente todavía quiere ver que somos capaces de ejecutar en Venezuela”, afirmó.

Según el CEO de GeoPark, Jaime Gilinski, accionista controlador de la compañía, tuvo un “papel enorme” para que Bare llegara a GeoPark, pero cualquier nueva oportunidad en el país se buscaría de forma directa. Por ahora, la prioridad es ejecutar el proyecto y no acumular más activos.

En Colombia, GeoPark pretende mantener prácticamente estable su producción, de entre 25.000 y 26.000 barriles equivalentes de petróleo diarios, concentrada en la cuenca de los Llanos, mientras Argentina y Venezuela impulsan la próxima etapa de crecimiento. “Protejamos lo que tenemos, que es básicamente Colombia, y después volvamos a crecer. Y el crecimiento viene tanto de Argentina como de Venezuela”, puntualizó.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.